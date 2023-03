MMORPG bringt nach 10 Jahren den ersten neuen Skill – Führt zu Streit unter den Spielern

Old School RuneScape setzt auf ein besonderes Modell für neuen Content. Die Spieler dürfen in Umfragen entscheiden, welche Inhalte kommen sollen. Nachdem sich 150.000 Fans für einen neuen Skill entschieden haben, stehen nun 3 Skills zur Auswahl. Die sorgen jedoch für hitzige Debatten unter den Spielern.

Warum ist ein neuer Skill so besonders? 2013 brachten die Entwickler Old School RuneScape heraus. Das MMORPG befand sich auf dem Stand von 2007 – sowohl was die Inhalte als auch die Grafik anging. Parallel dazu lief das alte RuneScape – oft auch RuneScape 3 genannt – mit neuer Grafik und neuem Content weiter.

Im Laufe der Jahre wurde Old School RuneScape zwar weiterentwickelt, aber in eine andere Richtung als das ursprüngliche MMORPG. Die Spieler durften in Umfragen mitbestimmen und nur wenn ein Feature mindestens 75 % Zustimmung bekam, wurde es auch implementiert. Ende 2022 sprachen sich dann 80,9 % der 191.000 Teilnehmer an der Umfrage für einen neuen Skill aus.

Was wird das für ein Skill? Genau darüber dürfen die Spieler jetzt abstimmen. Zur Auswahl stehen:

Sailing (Segeln/Schifffahrt)

Taming (das Zähmen von Kreaturen)

Shamanism (Schamanismus)

Alle Skills haben die Entwickler grob skizziert, um den Spielern einen Einblick in ihre Ideen zu geben. Doch diese werden hitzig diskutiert.

Die Angst vor Langeweile und alten Fehlern

Was verbirgt sich hinter den Skills? Beim Sailing soll sich alles darum drehen, mit einem Schiff die Meere im Spiel zu erkunden. Schiffe sollt ihr kaufen, herstellen oder stehlen können. Je nach Qualität des Schiffes sollt ihr unterschiedlich schnell unterwegs sein können.

Auf dem Meer sollt ihr dann Abenteuer erleben können, darunter der Kampf gegen Seemonster, das Finden von versteckten Schätzen oder neuen Angel-Spots sowie das Navigieren durch schwierige Zonen. Dazu soll es auch Hindernisse geben, etwa Stürme oder Blockaden.

Beim Taiming sollt ihr Kreaturen in der Welt zähmen und zu eurem Freund machen können. Dazu müsst ihr es mit Nahrung und einem Zuhause versorgen und in verschiedenen Aktivitäten trainieren. Fliegende Kreaturen sollen etwa versteckte Schätze an hohen Orten finden können, die sonst nicht zu erreichen wären. Andere Kreaturen können solche Schätze aus dem Boden ausbuddeln.

Für den Schamanismus sollt ihr natürliche und spirituelle Gegenstände in der Welt sammeln können, etwa Steine, Pilze, Beeren oder bestimmte Tiere. Die meisten dieser Gegenstände sollen nicht handelbar sein, um die Spieler zum Sammeln und Entdecken zu bewegen.

Die Gegenstände werden dann eingesetzt, um rituelle Kreise in der Welt zu errichten. Dort sollen dann Gegenstände wie Totems oder Öle erzeugen und eure Rüstung mit magischen Boni versehen werden können.

In einem über zwei Stunden langen Entwickler-Video wurden die drei Fertigkeiten nochmal genauer vorgestellt und Fragen der Community beantwortet:

Wie reagieren die Spieler auf die Skills? Sehr unterschiedlich. Alle drei Fähigkeiten haben Fans und Kritiker. Das sorgt für hitzige Debatten im reddit:

Einige Spieler hoffen auf das Segeln, um ihren Traum von einem Piratenleben zu verwirklichen. Allerdings gibt es hier die Sorge, dass sich zu viel um Minispiele dreht, wie es etwa beim Dungeoneering von RuneScape 3 der Fall ist. Dieser kommt in der Community nicht gut an. Zudem wird die Steuerung der Schiffe diskutiert, da man sich in Old School RuneScape ja mit Mausklicks fortbewegt, was dem Navigationsgefühl aber Schaden könnte.

Beim Schamanismus freuen sich viele über den Aspekt der Erkundung, der sehr gut zu den bisherigen Inhalten von Old School RuneScape passt. Skepsis rufen wiederum die magischen Verzauberungen der Ausrüstung hervor. Hier fürchten einige Balance-Probleme.

Das Taming hat – zumindest wenn man das Reddit verfolgt – die wenigsten Sympathisanten. Sie lieben die Idee, einen Begleiter um sich zu haben. Einige Kritiker verweisen aber auf das aktuelle Haustier-System und finden den Skill zu unspektakulär und langweilig.

Im Reddit wird heftig über die Skills diskutiert und derzeit scheint alles möglich. Einen klaren Favoriten gibt es in der Community jedenfalls nicht. Und selbst wenn dieser sich in der Umfrage herauskristallisiert, muss der Skill trotzdem nicht zwingend ins Spiel kommen.

Nach der Umfrage ist vor der Umfrage

Wie geht es nach der Umfrage weiter? Nachdem ein Sieger feststeht, setzen sich die Entwickler nochmal zusammen und arbeiten das Konzept des Skills weiter aus. Dieser wird dann nochmal detailliert vorgestellt und es kommt zu einer weiteren Umfrage. Dort könnte sich theoretisch eine Mehrheit der Spieler gegen den Skill aussprechen und dann wird er so nicht implementiert.

Sollte die Fertigkeit jedoch diese dritte Umfrage bestehen, dann wird sie umgesetzt und es wird eine Beta-Phase geben.

Was sagt ihr zu dem Modell von Old School RuneScape mit den Umfragen? Und welchen Skill findet ihr am interessantesten?

