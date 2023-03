Spieler zahlen seit 20 Jahren für ein MMORPG, das sie gar nicht mehr spielen – Loggen sich alle 3 Tage ein

Ultima Online ist ein MMORPG, das seit 1997 online ist. Spieler besitzen zum Teil seit 20 Jahren ein Haus in dem Spiel und wollen es auf keinen Fall verlieren.

Wer Housing in Ultima Online betreiben will, muss monatlich für das MMORPG bezahlen und sich alle paar Tage einloggen.

Ultima Online bietet Spielern eine begrenzte Welt, deshalb will das MMORPG vermeiden, dass jemand ein Grundstück hortet und inaktiv ist. Wenn ein Hausbesitzer sein Grundstück zu lange nicht betritt, wird ein Zähler aktiviert und das Haus droht zu verschwinden.

Die Gegenstände darin können dann von anderen mitgenommen werden. Eine große Gruppe von Spielern versammelt sich um das Grundstück, um möglicherweise seltene Items zu ergattern. Der Besitzer kann nichts dagegen tun, wenn es einmal so weit kommt.

Spieler wollen ihr Haus nicht aufgeben

Ein Twitter-User namens Xabi verfasste einen Thread über Veteranen von Ultima Online. Er habe gehört, dass sich Spieler alle 2–3 Tage einloggen, damit ihr Haus nicht verschwindet, und das MMORPG ansonsten gar nicht mehr spielen. Zudem bezahlen sie seit den späten Neunzigern 13 Dollar im Monat (via Twitter).

In einem Reddit-Thread sprechen Spieler über die Nostalgie, die sie in Bezug auf ihre Häuser in Ultima Online fühlen. Sie sprechen über Grundstücke, die es vor über 20 Jahren gab, an die sie sich noch erinnern. Manche davon sollen immer noch da sein.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Ultima Online ist ein sehr altes MMORPG und gilt als Vater der Sandbox-MMORPGs. Ihr spielt in der ISO-Perspektive und erledigt Quests, durchlauft Dungeons oder erlebt PvP-Inhalte.

Im Spiel seid ihr nicht an eine Klasse gebunden, sondern könnt verschiedene Fähigkeiten lernen und darüber euren Spielstil anpassen.

Ultima Online ist ein Klassiker und richtet sich vor allem an Fans von Old-School-MMORPGs. Wer etwas Modernes mit hübscher Grafik sucht, ist hier falsch.

Wie funktioniert das Housing? Das Housing-System von Ultima Online gilt als Vorreiter bei den MMORPGs. Ihr baut euer Haus selbst, indem ihr Wände hochzieht und Stockwerke übereinander platziert. Alternativ könnt ihr vorgefertigte Häuser platzieren.

Innen stellt ihr dann nach Belieben Möbel und Deko auf, die ihr als Crafter selbst herstellen könnt. Jeder Spieler kann maximal ein Haus besitzen.

Ihr könnt Ultima Online zwar seit ein paar Jahren kostenlos spielen, müsst aber mit Einschränkungen leben. Dazu gehört unter anderem, keine Häuser bauen zu können.

Was sagt ihr zu den Spielern in Ultima Online, die seit 20 Jahren an ihren Häusern festhalten? Habt ihr das MMORPG mal gespielt und wart vielleicht sogar selbst Hausbesitzer? Oder ist der alte Klassiker eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

