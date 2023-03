In ESO gibt es einen Build mit dem ihr alles schafft, egal wie dumm ihr seid

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es aktuell ein Build, welches Anfängern jeden Erwerb von Spielkenntnis abnimmt und Veteranen spöttisch zum Lachen bringt. Diesen Build zeigen wir euch natürlich hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Build? Für diesen Build ist vor allem ein Item wichtig: Der Eichenseelenring.

In diesem Beitrag erfahrt ihr, wie ihr das Item bekommt:

Brain-AFK sein und trotzdem massiven Schaden machen?

Was das Item an sich schon so unfassbar stark macht, sind die zahlreichen Buffs, die man bekommt. Das sind die Effekte des Items:

(1 Gegenstand) Solange ausgerüstet, könnt Ihr nicht zwischen Euren primären und sekundären Waffen wechseln und erhaltet kleinere Raserei, kleinerer Mut, größere Brutalität, größere Zauberei, größere Prophetie, größere Wildheit, kleinere Kraft, kleinerer Schutz, größere Entschlossenheit, kleinere Pflege, kleinere Tapferkeit, kleinerer Intellekt, kleinere Beständigkeit, kleineres Heldentum, kleinerer Schlächter, kleinere Ägis und Bemächtigen.

Da ihr beim Tragen des Items nur 1 von den beiden Skillbars benutzen könnt, wird eure Rotation schonmal merkbar einfacher. Denn ihr benutzt ja nur noch die Hälfte an Skills. Weiter kombiniert ihr das einfach mit einem Build, bei welchem ihr ausschließlich Heavy Attacks benutzt.

Was bedeutet Weaven? Wörtlich übersetzt, bedeutet es “Weben”. Das bedeutet, dass ihr zwischen jedem Skill eine Light oder Medium Attack macht. Das ganze erfordert ein wenig Feingefühl, um es zeitlich perfekt in die Rotation mit einfließen zu lassen.

Was macht den Build so einfach? Das bedeutet, dass ihr eure linke Maustaste einfach den ganzen Kampf über gedrückt haltet. Ihr müsst im Vergleich zu den Light Attacks also nicht mal Weaven. Dazu müsst ihr eure 5 verbleibenden Skills auf Cool-Down erneuern.

Für Veteranen ist dieser Build ein schlechter Witz

Das Verhältnis zwischen dem Schaden und der Schwierigkeit ist völlig unausgewogen. Selbst Streamer amüsieren sich bereits über das Build. Beispielsweise der ESO Streamer NefasQS. Er probiert den Build im Raid aus. Dabei sieht er echt ein wenig unterfordert aus und landet am Ende trotzdem auf Platz 2 beim DPS in seiner Gruppe.

In diesem Clip könnt ihr das sehen:

So könnt auch ihr diesen Build spielen

Diese Sets braucht ihr:

5 x Sturmmeister (Verlies: Orkaninsel)

1 x Eichenseelenring (Mythic Item)

5 x Rüstung des Feldwebels (Verlies: Kanalisation von Wegesruh I und II)

1 x Schleimkropf (Verlies: Kanalisation von Wegesruh II)

Ihr spielt diese Sets in Kombination mit einem Blitzstab. Euer Hauptattribut ist also Magicka. Ihr könnt diesen Build mit jeder Klasse spielen. Besonders viel Schaden drücken aber aktuell der Zauberer und der Hüter.

So sieht eure Skill-Bar auf dem Hüter aus:

So sieht beispielsweise ein Heavy Attack für einen Magicka Hüter aus.

So sieht die Bar auf dem Sorc aus:

Bei diesem Build habt ihr noch einen Schild dabei Dies ist ein Build ohne Schild.

