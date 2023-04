Neues „44 Millionen €“-MMORPG verspricht riesige Mittelalter-Schlachten – Erscheint exklusiv für PC

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Woher kommt das hohe Budget? Bellatores hat über verschiedene Wege Finanzspritzen von über 44 Millionen Euro bekommen. Dazu zählen Gelder von Investoren von rund 22,3 Millionen Euro im Jahr 2022 ( via GameAbout ) und ein Funding von Epic Games (Fortnite) von etwa 5 bis 15 Millionen Euro ( via mk.co.kr ). Zu den 44 Millionen Euro kommt das Eigenkapital aus Einnahmen verschiedener Mobile-MMORPGs.

Insert

You are going to send email to