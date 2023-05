MMO spielt für euch, während ihr offline seid – Fans sagen „Kann’s kaum erwarten morgen wieder reinzuschauen“

Der Entwickler und Publisher LavaFlame2 hat ein MMO erschaffen, das mit Features wie Autoplay eigentlich unbeliebte Ideen mit sich bringt. Dennoch scheint Legends of Idleon genau das zu sein, was viele Spieler toll finden. Was das Spiel ausmacht, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? IdleOn ist ein kostenloses Idle-MMO-Spiel auf Mobile und Steam, in dem man seine eigene Gilde von Charakteren bilden kann, die auch dann weiter spielen, wenn man selbst offline ist. Das Spiel bietet klassische MMORPG-Elemente wie Quests, Dungeons, die Verbesserung der Ausrüstung und Crafting.

Es gibt auch eine Vielzahl von Klassen und Fähigkeiten, die man seinen Charakteren zuweisen kann. Das Spiel wird immer komplexer, je mehr man spielt und je mehr Weltbosse man besiegt. Weitere Informationen zum Spiel hält euch MeinMMO-Redakteur Alexander bereit.

Schaut hier einen Trailer zu IdleOn.

„Man fühlt sich nicht gezwungen, bezahlte Währung zu verwenden“

Wie reagieren die Spieler? Obwohl Features wie Autoplay das Kernelement dieses Spiels bilden, empfinden manche Spieler gerade das als willkommene Komfortfunktion, den lästigen und andauernden Grind in MMORPGs zu umgehen und sich auf Quests oder Dungeons zu fokussieren.

Entsprechend fallen auch die Steam-Bewertungen zum MMO gut aus. Beachtet man alle Rezensionen auf Steam, liegen diese bei 88 % und zeichnen sich damit sehr positiv aus (via Steam).

Auf Reddit begeister der Titel ebenfalls viele Fans. Manche wundern sich, was das Spiel so ausmacht, dass es viele spielen wollen. Dazu schreibt der Entwickler auf die Anfrage eines Neulings (via Reddit):

Versuche es für rund 30 Minuten zu spielen und du wirst entweder reagieren mit Ohh cool, ich kann’s kaum erwarten, morgen wieder reinzuschauen, neue Sachen zu craften und die Welt weiterzuerforschen (, in welchem Fall du den Reiz dann am Spiel verstanden hast) oder du wirst dich weiterhin wundern, warum es alle spielen, was bedeutet, dass es dir einfach nicht gefällt. So ähnlich geht es mir mit Country-Musik.

Derweil findet User mayasux das Spiel großartig und meint, dass das Spiel vielleicht das lustigste Idle-Spiel sei. Weiterhin sagt der User, dass es er sich nicht gezwungen fühle, bezahlte Währung zu verwenden, nicht wie in 95 % anderer Idle-Titel (via Reddit).

Was für Features bietet es sonst? Der Entwickler und Publisher, der im Übrigen nur eine Person ist und sich LavaFlame2 nennt, verspricht ein Erlebnis, wo Quests und Dungeons im Fokus liegen, der Grind von Monstern oder nach Materialien euch abgenommen wird. Dazu gibt es folgende Features (via Steam):

38 Klassen und über 600 einzigartigen Skills

Gilden

Über 40 NPCs mit über 135 Quests

70 verschiedene Ortschaften, die unterschiedliche Biome, wie Dschungel, Wälder, Wüsten, Ozeane, Kanalisationen, Höhlen und noch mehr abdecken.

Die Charakterentwicklung soll vielfältig und frei sein. So sollt ihr etwa als barbarischer Fischer spielen können, der Seemonster fängt und Ressourcen sammelt. Diese könnt ihr dann einem druidischen Alchemisten in die Hand drücken, der daraus Tränke braut. Mit den Tränken kann dann ein weiterer Spieler als Assassine etwa einen Weltboss zu besiegen.

Was sagt ihr zu Idleon? Ist es ein netter Zeitvertreib oder ein vollwertiges MMO? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Welche kostenlosen MMOs euch sonst gefallen könnten, erfahrt ihr unterdessen unter dem folgenden Artikel: die 15 besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam