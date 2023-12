Das MMORPG New World hat noch immer knapp 20.000 Spieler auf Steam: Kündigt Großes für 2024 an

Das MMORPG New World erlebte zum Ende von 2023 einen Aufschwung auf Steam: Im Oktober 2024 waren im Schnitt immer 37.000 Leute online – die Spielerzahl ist im Dezember wieder etwas gesunken. Dennoch ist das MMORPG von Amazon noch immer relevant. Was sagen die Entwickler zu 2024? Mit welchen neuen Inhalten können Spieler rechnen?

Wie haben sich die Spielerzahlen entwickelt?

Zum Release hatte New World fantastische Spielerzahlen auf Steam – zum Höhepunkt, im Oktober 2021 waren es 410.000 im Schnitt. Ein Großteil der Spieler war aber spätestens im Februar 2022 größtenteils wieder weg, dann startete mit Lost Ark das nächste MMORPG von Amazon.

Im November 2022 erreichte New World mit 67.000 durchschnittlichen wieder einen kurzfristigen Aufschwung, der rasch verblasste. 2023 war es dann lange ruhig, bis es im Oktober 2023 mit der neuen Erweiterung wieder nach oben ging und 37.400 Spieler erreicht.

Es gibt also pro Jahr immer wieder Phasen, wo das Spiel deutlich mehr Spieler hat als sonst – eigentlich ein gutes Zeichen für das Buy2Play-MMORPG.

Große Pläne für PvE und PvP

Das sagt man für 2024: Kurz vor Weihnachten gab es ein YouTube-Video der Entwickler (via youtube). Der Chef Scott Lang sagte dort:

„Wir würden nichts mehr lieben als euch zu sagen: Hier ist alles, was wir für 2024 geplant haben. Aber das können wir jetzt einfach nicht machen. Aber ich kann euch sagen: Es wird viel. Ich kann euch nicht sagen, wie aufgeregt wir für 2024 sind. Okay, das habe ich euch jetzt gerade erzählt. Es kommt eine Menge 2024, aber wir können jetzt noch nicht ins Detail gehen.“

Machen sie PvE oder PvP was? Später im Video kam nochmal die Ansage, Spieler könnten „viele große Dinge erwarten, im PvE und PvP“. Man habe große Pläne fürs PvP 2024, doch auch eine Menge im PvE zu bieten, unter anderem Story-Telling und „Casual“-Aktivitäten.

Aber auch hier wollte der Chef, Scott Lang, nicht in Details gehen.

Was weiß man denn schon konkret für 2024 bei New World? Wie die Seite mmorpg.org weiß, ist schon einiges bekannt, was 2024 kommen wird:

Ein 10 Spieler-Trial

Neue Events (nicht nur saisonale)

Weitere Verbesserungen des Group-Finders

Cross World Expeditions

Mehr zu New World und was sich dort 2023 getan hat: Steam: Die neue Erweiterung von New World ist top für Neueinsteiger, aber nicht ideal für Veteranen