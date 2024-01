New World: MMORPG von Amazon auf Steam mogelt beim Loot, damit ihr euch besser fühlt

Beim MMORPG New World (Steam) dreht Amazon mit Absicht am Loot und den Drop-Chancen, damit Spieler eher das bekommen, was ihnen an Ausrüstung noch fehlt. Dieses System nennt man „Loot Biasing“ und stellt es jetzt in einem Blogpost vor.

Wie geht’s New World auf Steam?

Zum Release im Oktober 2021 hatte New World mit einem Peak von 913.000 einen riesigen Einschlag auf Steam.

Danach ging es lange Zeit tief nach unten, bis sich das MMORPG im November 2022 wieder erholte und auf 137.000 Spieler in der Spitze fing.

Highlight im letzten Jahr war im Oktober 2023 mit 77.642 Spielern in der Spitze. Aktuell ist man wieder in einer ruhigeren Phase. Wir haben euch die Pläne von New World für 2024 vorgestellt.

Amazon will Frust-Moment in New World reduzieren

Was macht Amazon da beim Loot? In einem Blog-Post stellen zwei Designer das „Loot Biasing“ vor: Das System sorgt dafür, dass man Items entsprechend der aktuellen Ausrüstung erhält. Dabei achtet man auf:

Attributs-Eigenschaft

Item-Art

Das Ziel des System ist es Spielern, miese Gefühle beim Loot zu reduzieren. Wer nur einen Eis-Handschuh nutzt, soll nicht ständig Äxte finden. Es fühle sich nicht gut an, wenn man Nahkämpfer sei und dann Items für Zauberer finde oder umgekehrt:

„Wir fanden, unser Item-System war toll darin, Leuten eine Menge zu Zeug zu geben, aber nicht so gut darin, die Items zu verteilen, die Spieler wirklich wollten.“

So funktioniert in der Praxis: In der Praxis entfernt das System bestimmte Items aus der Loot-Tabelle, wenn die nicht zu dem passen, was ein Spieler trägt.

Wenn ein Spieler eine große Axt und einen Kriegshammer trägt, wird die Loot-Liste in diese Richtung gewichtet, sodass mehr große Äxte und Kriegshämmer droppen.

Was ist das Problem? Das Farmen von „Named Items“ verursachte Schwierigkeiten, weil es davon nur wenige gab.

Durch die Gewichtung beim Loot wären Items von der Liste verschwunden, die Spieler aber farmen wollten: Das wollte man vermeiden und hat daher Named Items und Artefakte komplett vom System ausgenommen.

Man hat sich auch Dinge überlegte:

Auf niedrigem Level lässt man Spieler verschiedene Waffenarten finden, weil man davon ausgeht, dass die noch experimentieren möchten, welche Waffen sie nutzen

Auf hohem Level geht man davon aus, dass Spieler ihre Lieblings-Waffe gefunden haben und gibt ihnen mehr dieser Sorte

Trotz all der Schwierigkeiten glaubt man aber, dass „Loot Biasing“ bislang einen positiven Effekt hat.

In der Zukunft hätte man wohl gerne, dass Spieler genau festlegen können, welche Items sie suchen – auch unabhängig davon, welche Items sie gerade ausgerüstet haben. Hier hat man aber noch keine genauen Pläne, die man mitteilen kann.

