New World schafft endlich nervige Dungeon-Orbs ab – Doch die neue Lösung bekommt ebenfalls Kritik

Was bringt der Patch abseits von den Dungeon-Anpassungen? Ein weiteres Highlight des Juli-Patches sind die Anpassungen an den Perks. Derzeit gibt es viele Effekte auf Rüstungen und Waffen, die als zu schwach eingestuft werden. Mit dem Update sollen dutzende Perks überarbeitet oder entfernt werden, um für insgesamt bessere Ausrüstung zu sorgen.

Was ändert sich noch an den Dungeons? Der Juli-Patch bringt den neuen Dungeon Seepocken und Schwarzpulver sowie den lang angekündigten Dungeon-Finder .

Wie kommt das an? Die Entfernung der Orbs wird grundsätzlich positiv gesehen. Auch die 15 normalen Dungeons pro Tag werden von vielen akzeptiert, denn dies soll wohl verhindern, dass einfach nur ein spezieller Boss ständig gefarmt wird, um an das gewünschte Item zu bekommen.

Was ändert sich an den Orbs? Wer bisher einem Dungeon beitreten möchte, benötigt dafür eine spezielle Stimmkugel. Diese erhaltet ihr über das Crafting, den Fraktionshändler oder ihr bezahlt andere Spieler, um euch ein Dungeon zu öffnen. Es wird eine Kugel pro Gruppe benötigt.

In einem neuen Dev-Update haben die Entwickler von New World über kommende Updates gesprochen. Im Juli stehen die Dungeons im Fokus. Eine neue Instanz wird veröffentlicht, der Dungeon-Finder kommt und die Orbs für den Beitritt zu Dungeons werden abgeschafft. Allerdings wird man auch künftig nicht endlos viele Dungeons laufen können.

