New World: Neues Update bringt Arenen und positive Steam-Reviews – Spielerzahlen bleiben beängstigend niedrig

Das MMORPG New World (Steam) hat am 26. Mai ein neues Update erhalten: Arenen kommen neu ins Spiel. Das Update erzeugt einen Aufschwung bei den Steam-Reviews, die Spielerzahlen im Mai 2022 sind aber mittlerweile auf einem schwachen Niveau.

Das ist das Highlight im neuen Patch: Am 26. Mai ging in New World ein frischer Patch live, das „Arenas Update“.

Das Highlight des Patches sind neue 3vs3-Arenen, ein „Small Scale“-PvP-Modus bei einem Spiel, das einst mit riesigen Massenschlachten lockte. Der Gag der Arena: ein Feuerring drängt Spieler in die Mitte der Arena. Entweder man kämpft oder stirbt.

Mit im Patch kamen zudem eine „PVP-Belohnungsserie“ und „Neue Expeditionsmutatoren“ zu New World, dazu „Varangianische Ritter – Episode 2“, die neue Gegner für Spieler im Bereich 25-30 brachten.

Eine viel diskutierte Kleinigkeit des Patches war, dass die ausgewählten Pronomen der Spieler jetzt im Chat neu mit auftreten. Es werde das „bevorzugte Pronomen“ berücksichtigt, wenn im Spiel jemand ein Emote verwendet, heißt es in den Patch-Notes, die ihr hier auf Deutsch nachlesen könnt (via New World).

Wie wirkt sich das auf Steam-Reviews aus? Es ist ein kleiner Aufschwung bei den Steam-Reviews zu bemerken:

Am 26. Mai, dem Tag des Patches, kamen 53 positive Reviews, das sind viel mehr als an jedem anderen Tag im Mai. Dem standen 19 negative Reviews gegenüber.

Der 26. Mai ragt positiv hervor – insgesamt sind die Reviews der letzten 30 Tage aber nur mäßig.

Die Reviews vom 26. Mai, wenn man nur diesen Tag nähme, würden 73 % positive Reviews ergeben.

Ein deutlicher Aufschwung im Vergleich zu den 60 % positiven Reviews, die New World gerade in den letzten 30 Tage gesammelt hat.

Wie sieht’s bei den Spielerzahlen aus? Da sieht es wirklich düster aus. New World kann sich noch immer nicht so richtig fangen (via steamcharts).

New World findet einfach keine stabile Basis.

Man ist jetzt bei durchschnittlichen 16.750 Spielern. Man kann den Spielerverlust, den man seit dem Release erleidet offenbar noch immer nicht wirklich stoppen.

Auch das Update vom 26. Mai bringt keinen merklichen Aufschwung. Die Spielerzahlen vom 25. Mai und dem 26. Mai unterscheiden sich praktisch nicht. In der Spitze bleibt man bei etwa 21.500 gleichzeitigen Spielern hängen.

Von den Spitzenwerten zum Release ist New World heute weit entfernt.

Nur im April konnte man die Spielerzahlen im Vergleich zum März „einigermaßen“ halten, seitdem ist man aber von 21.000 wieder um 5.000 gefallen.

