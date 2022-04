New World bringt großen Mai-Patch auf den PTR – Lässt euch PvP-Arenen und Anpassungen am Kampfsystem testen

New World hat am 28. April die neuen 3v3-Arenen für das PvP und einige weitere Änderungen auf den PTR-Server gebracht. Diesen kann jeder nutzen, der auch einen Account zu New World besitzt. Obwohl die Arenen sich noch in einem Test befinden, bekommen sie bereits gutes Feedback. Der offizielle Release ist für Mai geplant.

Was steckt alles in dem neuen Update? Der große Mai-Patch wird einige Änderungen für New World bereithalten:

Die 3v3-Arenen im PvP werden eingeführt. Ihr könnt sie ab Stufe 20 betreten und es gibt ein automatisches Matchmaking, das ihr von überall in der Welt betreten könnt. Eine Runde dauert 2 Minuten und insgesamt wird ein Best of 5 gespielt.

Es werden zwei neue PvP-Währungen eingeführt. Über die PvP-EP erklimmt ihr einen Belohnungspfad und über Azoth-Salz könnt ihr neue Belohnungen kaufen. Diese Belohnungen gibt es sowohl für die Arenen, aber auch für Kriege, Außenpostensturm und PvP in der offenen Welt.

Das Dungeon Untiefen wird in die Rotation für Mutationen aufgenommen und es werden drei neue Mutatoren eingeführt, die neue Herausforderungen bringen.

Die Varangianischen Ritter greifen wieder an. In Immerfall sorgen sie für ein neues Event für Spieler zwischen Stufe 25 und 30. Das erste Mal tauchten die Ritter im November-Patch auf.

Das Kampfsystem wird optimiert. Heiler sollen besser mit schwerer Rüstung heilen können, das Ausweichen wird angepasst und der Bogen bekommt ein besseres Spielerlebnis beim Abfeuern.

Ab wann kann ich den Patch ausprobieren? Der Patch erschien am 28. April um 19:00 Uhr auf dem PTR-Server. Dort kann ihn jeder Spieler testen.

Wann erscheint der Patch offiziell? Der Release des Updates auf den regulären Servern ist für Mai geplant. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Auch das Mai-Update bringt über 100 Bugfixes

Was steckt sonst noch im Mai-Patch? Die Entwickler haben die vorläufigen Patch Notes im offiziellen Forum veröffentlicht. Dort taucht exakt 144 Mal das Wort „fixed“ auf. Neben den großen Neuerungen gibt es also auch etliche Spiel-Verbesserungen.

Highlights sind:

Mehr Radius-Angaben in den Tooltips bei AoE-Fähigkeiten.

Wer angewurzelt wurde, kann nun Ausweichen und somit Schaden entgehen, auch wenn er sich nicht vom Fleck bewegt.

Balance-Anpassungen an den Boni der Attribute Stärke, Konstitution und Geschick.

Beschichtungen werden nicht mehr von Waffen entfernt, wenn man Materialien sammelt und dazu das Sammelwerkzeug ausrüstet.

Es gab etliche Fixes für Desyncs zwischen Server und Client.

Fixes für Bugs und Exploits in Dungeons.

Die Sammelgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit vom Drehen von Eroberungspunkten im Außenpostenansturm wurden reduziert.

Viele Perks wurden gefixt oder zumindest die Beschreibung so überarbeitet, dass sie nun korrekt ist.

Die neuste Waffe Donnerbüchse hat etliche Bugfixes bekommen.

Truhen im Inventar können nicht mehr geöffnet werden, wenn man eh schon überladen ist.

Wer sich genauer mit all den Änderungen auseinandersetzen möchte, sollte unbedingt einen Blick in die Patch Notes werfen.

Was sagt ihr zu dem großen Mai-Update? Sprechen euch die Neuerungen an? Werdet ihr sie auf dem PTR testen oder wartet ihr bis zum vollständigen Release?

Wie sich New World zuletzt entwickelt hat, haben wir hier zusammengefasst:

