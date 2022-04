New World bringt heute großes April-Update mit wichtigen Bugfixes – Downtime und Patch Notes

In New World erscheint heute, am 25. April, der große April-Patch. Mit dabei sind etliche Bugfixes und „Quality of Life“-Änderungen. Wir von MeinMMO verraten, was alles im Update drin steckt und wie lange die Server offline bleiben.

Was sind die Highlights des Updates? Der große Patch im April bringt keinen neuen Content, aber etliche wichtige und nützliche Anpassungen:

Die Karte in Städten und Außenposten zoomt jetzt direkt rein, um leichter Handwerksbänke und NPCs zu finden.

Die Schatzgoblins, die im März eingefügt wurden, sind nun in Endgame-Gebieten immer auf Level 66, um so bessere Belohnungen zu geben.

Das Body-Blocking bei einigen Bossen in Instanzen wird angepasst, um so Exploits zu verhindern.

Beim Betreten von Instanzen werden nicht länger die Banner mit Fortschritten im Crafting gezeigt.

Es gibt einen Fix für den Schwerkraftbrunnen bei der Streitaxt.

Viele kleine Objekte verlieren ihre Kollision, sodass ihr nicht mehr über sie drüber springen müsst in der Animation .

Ein Highlight dürften zudem die neuen Charakter-Transfers sein. Diese lassen sich für 15 Euro kaufen und der ausgewählte Charakter kann dann zu einem beliebigen Server – auch in einer anderen Region – transferieren.

Zudem werden in den Patch Notes insgesamt 73 Fehlerbehebungen und etliche weitere Anpassungen aufgezählt. Wir haben euch die kompletten Patch Notes unten angehangen.

Wann erscheint das Update? Der Patch wird am 25. April um 13:00 Uhr deutscher Zeit aufgespielt. Die Wartungsarbeiten sollen etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen. Die Server sollten also gegen 15:00 Uhr wieder online sein.

Sollte es zu Verlängerungen bei der Serverwartung kommen, halten wir euch in diesem Artikel auf dem Laufenden.

Wann kommt der nächste große Patch? Für Mai ist ein großes Content-Update geplant, das unter anderem die PvP-Arenen bringt.

Langfristig sind zudem neue Dungeons, ein Dungeon-Finder und weitere Inhalte geplant. Alles dazu findet ihr in der Roadmap für 2022.

New World Patch Notes 25. April

Hinweis: Derzeit stehen die Patch Notes nur zum Teil auf Deutsch zu Verfügung. Wir werden den Artikel aktualisieren, wenn die Übersetzung nachgereicht wurde.

Spielwelt

Aufgaben

Die Dunkelheitsschleier in Höhlen an den Startstränden haben jetzt deutlich weniger Gesundheit. Der Kampf gegen Schleier soll hart sein, aber nicht so hart – besonders nicht in den Startgebieten!

Die Werkmeisteraufgabe am Startstrand, bei der neue Spieler eine Waffe herstellen müssen, wurde so angepasst und akzeptiert im letzten Schritt jetzt auch eine benannte Waffe, wenn Spieler das Glück haben, eine solche herzustellen.

Die Namen von vier Gegenständen, die es als Belohnung für verschiedene Aufgaben in Brackwasser gibt, und die bisher auf Waffen für andere Gebiete verwiesen, wurden korrigiert. Dies betrifft die Belohnungen für die Aufgaben „Versteckspiel“, „Die Durchkreuzung eines Plans“, „Die Königin ist tot (Elite)“ und „Der Ewige Weiher (Elite)“. Die betroffenen Waffen sind: Rasierer des Okkulten, Rache des Wandlers, Bogen von Navarona und Dämonenklaue.

Die Aufgabe „Covenant Initiation“ in Windkreis wurde aktualisiert, damit Spieler auch sicher damit beauftragt werden, die korrekten Gegenstände zu sammeln.

Fehler behoben, bei dem Fraktionsmissionen aus Gebieten ohne Siedlung (Edenhain, Tiefe Schlucht, Bruchberg) nach einem Patch nicht mehr abgeschlossen werden konnten.Wenn sich Spieler nach dieser Änderung zum ersten Mal anmelden, werden offene Fraktionsmissionen aus diesen Gebieten automatisch aufgegeben und Missionen, die nur noch abgeschlossen werden müssen, werden automatisch abgeschlossen und die erwarteten Belohnungen vergeben.

Erkunden

Orakelknochen erscheint nun nur bei Stufe 66 in Gebieten mit Stufe 60+, damit Spieler aufrüstbare Waffen erhalten können.

Kleinere Feuersteine haben jetzt keine Kollision mit Spielern mehr. Kein Stolpern über Steine mehr!

Expeditionen

Allgemein

Fehler behoben, durch den Spieler bestimmte Expeditionsbosse mit dem Körper blockieren und so am Wechsel in eine neue Phase hindern konnten.

Mehrere Fehler behoben, bei denen Expeditionsbosse möglicherweise nicht zurückgesetzt wurden, wenn Spieler mitten im Bosskampf die Verbindung getrennt oder das Verlies verlassen haben.

Fehler behoben, durch den der Respawnpunkttext „Expedition Entrance“ in anderen Sprachen nicht übersetzt wurde.

Fehler behoben, durch den der Fortschritt in einer Expedition verhindert werden konnte, wenn Spieler vor dem Betreten einer Expedition starben.

Garten des Ursprungs

Alluviummergel kann nicht mehr zurückspringen und außerhalb der Arena des Pedells landen.

Lazarus-Instrumentarium

Anpassungen vorgenommen, um blinkende Lichter in bestimmten Bereichen der Karte zu minimieren.

Fehler behoben, bei demCilla nicht korrekt zurückgesetzt wurde, wenn Spieler sich abmeldeten, während sie sich mit ihr auf derselben Plattform befanden.

Herz des Sturmwinds

Fehler behoben, bei dem Ekheke vorzeitig sterben konnte.

Die Animation beim Erscheinen von Uzret während des Kampfes zur Zerstörung des Verderbten Monolithen wurde korrigiert.

Die Menge an Gold, die Spieler von Bossen erhalten, wurde an die in anderen Expeditionen angepasst.

Düsterheim-Musketiere bringen nun Punkte, wenn sie in der mutierten Version der Expedition besiegt werden.

Globale Mutatoren

Fehler behoben, durch den die finalen Bossanimationen nach dem Auslöschen der Gruppe nicht ausgelöst wurden.

Wichtige Fehlerbehebungen

Fehler behoben, durch den bei der Schnellreise in eine eigene Heimstatt der Ladebildschirm vorzeitig beendet wurde, obwohl die Welt noch geladen wurde.

Der NPC Gregory Jones steht nicht mehr in einem Fass in einem verbesserten Handelsposten in Immerfall.

Fehler behoben, durch den bei einem Verderbtes-Portal-Event keine KI erschienen ist.

Seltener Client-Absturz behoben, der beim Laden des Spiels auftreten konnte.

Kampf und KI

Allgemein

Fehler behoben, durch den gepufferte Angriffseingaben durch den Waffenwechsel nicht entfernt wurden, wenn sie am Ende eines Angriffs getätigt wurden.

Fehler behoben, bei dem durch das Ausrüsten von Waffen erhaltenen Statuseffekte dauerhaft werden konnten, wenn Regionsgrenzen passiert wurden.

Leichtes Ruckeln/Desynchronisation beim Bewegen und Wirken von Zaubersprüchen behoben.

Fehler behoben, durch den Spieler in der Reaktionsanimation auf einen Rückstoß feststecken konnten.

Effekte

Fehler beim Streitaxt-Waffeneffekt „Unersättlicher Quell der Schwerkraft“ behoben, der zu inkonsistenter Aktivierung und fehlenden Grafikeffekten geführt hat. Das unbeabsichtigte einsekündige Verwurzeln von Zielen neben dem Zauberwirker bei aktiviertem Effekt wurde entfernt.

Verschiedene Waffen der Schwarzwacht haben den Effekt „Pestkranke schwere Schläge“ gewürfelt. Dies wurde geändert zu „Pestkranke kritische Treffer“ für Bogen und Donnerbüchse der Schwarzwacht und zu „Erfrischendes Ausweichen“ für Feuerstab, Unheilsstulpen und Eisstulpen der Schwarzwacht.

Waffen

BOGEN

Eingabepuffer beim Beenden des Anvisierens behoben, um unbeabsichtigtes Aktivieren des Schnellschusses zu verhindern.

Donnerbüchse

Gelegentliches Ruckeln/Desynchronisation des Charakters beim Verwenden der Fertigkeit „Explosivschuss“ behoben.

Fehler behoben, durch den Munition falsch verbraucht wurde, wenn Spieler gleichzeitig Primärschuss und Fertigkeiten genutzt haben.

Streitaxt

Gelegentliches Ruckeln/Desynchronisation des Charakters beim Verwenden der Fertigkeit „Raffen“ behoben.

Eisstulpen

Fehler behoben, bei dem die Verwendung von Eisstacheln in der Bewegung zu einer Desynchronisation zwischen Server und Client führen konnte.

Lebensstab

Es gibt jetzt Hotkeys für die gezielte Heilung. Ihr könnt die Hotkeys 1 bis 5 für Mitglieder eurer Gruppe zuweisen. Der Gruppenmodus kann jetzt mit einem neuen zuweisbaren Hotkey ein- und ausgeschaltet werden. Die neuen Hotkeys findet ihr in den Einstellungen unter „Lebensstabkampf“ und „Tastenbelegung“.

Muskete

Fehler behoben, bei dem die Kamera in der Schützenhaltung feststecken konnte, wenn Spieler während des Aktivierens der Fertigkeit sprangen.

Fehler behoben, bei dem die Aufrüstung „Blutgeruch“ für alle Wurzeln galt, nicht nur für jene der Fallen.

Fehler behoben, bei dem die Kamera beim Anvisieren steckenbleiben und die Spielerbewegung verlangsamen konnte, wenn Anvisieren und Schützenhaltung gleichzeitig genutzt wurden.

Rapier

Fehler behoben, bei dem Blutung durch den Effekt „Eifriger Schlitzer“ die Abklingzeit-Verringerung der passiven Ausweichaufrüstung „Crescendo“ auslösen konnte.

Speer

Fehler behoben, bei dem der Speer unsichtbar werden konnte, wenn ein Spieler unmittelbar nach dem Werfen unterbrochen wurde.

Fehler behoben, bei dem Spieler in der Kriegsvorbereitungsphase Speere über die Fortgrenze werfen konnten.

Schwert und Schild

Desynchronisation behoben, die bei der schnellen Kameradrehung zu Beginn der Fertigkeit „Wirbelklinge“ auftreten konnte.

Fehler behoben, bei dem Schild-Attributsboni nur angewendet wurden, wenn Schwert und Schild gezogen waren. Es muss jedoch weiterhin ein Schwert ausgerüstet sein, um Schildboni zu erhalten.

Spielmodi

Arenen Fehler behoben, bei dem Welt-Arena-Bosse manchmal keine Aggression bei nicht kämpfenden Zielen auslösten.

Außenpostensturm Fehler behoben, bei dem Spieler mit Geschossangriffen Aggression bei verbündeten Lakaien auslösen konnten.

Krieg Fehler behoben, bei dem Kompanien den Krieg ausschließlich auf Basis ihrer Teilnahme an einem früheren Wettrennen um Einfluss erklären konnten, anstatt nur auf Basis ihrer Teilnahme am aktuellen und aktiven Wettrennen.



Wirtschaft und Fortschritt

Gegenstände

Fehler behoben, bei dem der Tascheneffekt „Angeregtes Azoth“ bei mehreren Taschen mit demselben Effekt nicht gestapelt wurde.

Versteckte Reserven können nun nur von sammelbaren Gegenständen gesammelt werden, für die Werkzeuge benötigt wird. Sie droppen also beispielsweise nicht mehr von Büschen, Rohrkolben, Nüssen usw.

Herstellung

Nachbildungen der benannten Gegenstände aus der Expedition „Herz des Sturmwinds“ können nun an den jeweiligen Herstellungsstationen hergestellt werden.

Fehler behoben, durch den der Herstellungsbildschirm unerwartet geschlossen werden konnte.

Sammeln

Fehler behoben, bei dem Sammelgegenstände nicht mehr funktionierten, wenn das Sammeln mittendrin abgebrochen wurde.

Fehler behoben, durch den beim Sammeln das Symbol für ein aktives Sammlerwerkzeug im Schnellleisten-Slot verschwinden konnte.

Wichtige Fehlerbehebung

Fehler behoben, bei dem Spieler das Limit von 500 Gegenständen im Inventar überschreiten konnten.

Die Edelstein-Grafikeffekte für Isabellas Streitaxt werden nun korrekt angezeigt.

Netz-Clipping rund um den Nackenbereich bei den Ausrüstungsteilen „Verschrumpelt“, „Klug“ und „Hut des Taktikers“ wurde behoben.

UI/UX/Soziales

Komfort

Wenn Spieler bei Betreten einer Siedlung oder eines Außenpostens die Karte öffnen, wird automatisch auf die entsprechende Siedlungs- oder Außenpostenkarte gezoomt.

Überarbeitete Symbole für Aufgaben auf Gegenständen zeigen jetzt an, ob diese abgeschlossen oder noch offen sind.

Nicht ausgerüstete Gegenstände zeigen jetzt den korrekten Gesamtschaden an.

Spieler können nun in der Bewegung beim einmaligen Öffnen des Inventars mehrere Gegenstände fallen lassen.

Die Schaltfläche „Vom Kompaniekonto abheben“ wird nun deaktiviert, wenn das persönliche Konto voll ist.

Bei benannten Gegenständen, die mit Seltenheit „episch“ hergestellt werden, aber bei der Aufrüstung auf „legendär“ einen 5. Effekt erhalten können, wird der letzte Effekt im Herstellungsbildschirm jetzt als deaktiviert angezeigt, damit Spieler wissen, dass er künftig verfügbar sein wird, aber noch nicht beim Herstellen.

Die Position der Aufgabenmarkierung für Gegenstände im Herstellungsmenü wurde geändert, damit sie das Gegenstandsbild weniger verdeckt.

Das Fenster für Ziele im Kartenbildschirm hat jetzt zusätzliche Funktionen: Das UI-Fenster wurde in „Ziele verwalten“ umbenannt. Die Karte kann jetzt auf Tastendruck mit bereits geöffneten Zielen aufgemacht werden. Die Standardtaste dafür ist [I]. Ein Klick auf „Auf der Karte ansehen“ im Tagebuch und im HUD öffnet die Karte nun mit geöffnetem Ziele-Fenster.

Die Reiter in der Karte wurden neu angeordnet. Die neue Reihenfolge lautet: Ziele verwalten, Gebietsruf, Bevorstehende Kriege, Orte mit Rohstoffen, Filter.

Das Symbol für Gebietsruf im Kartenfenster wechselt nun korrekt die Farbe, wenn Gebietspunkte verfügbar sind.

Steuerinformationen wurden aus dem UI-Banner beim Betreten einer Siedlung entfernt, um es zu entschlacken.

Ein Rechtsklick auf einen Inventargegenstand öffnet nicht mehr das Aktionsmenü. Das sollte für eine konsistentere Bedienung in Menüs sorgen und ungewollte Aktionen mit der neuen Funktion zum Bewegen von Charakter/Kamera bei geöffnetem Inventarbildschirm vermeiden.

Chat

Die Lesbarkeit von System- und Fraktionsnachrichten im Chat wurde verbessert.

Shop im Spiel

Fehler behoben, bei dem das Vorschaufenster nicht wie erwartet funktioniert hat, wenn bestimmte Gegenstände ausgerüstet waren.

Die Shop-Region wird nun im Bestätigungsfenster korrekt angezeigt.

Wichtige Fehlerbehebung

Die Inventarkategorie „Alchemie und Arkana“ wurde zur Vereinfachung in „Arkana“ umbenannt.

In der EP-Leiste wurde die Anzeige verbleibender EP bis zum Stufenaufstieg entfernt, wenn Spieler bereits die maximale Stufe haben.

Fehler behoben, bei dem Munition abgelegt werden konnte, wenn sie bereits maximal ausgerüstet war und derselbe Munitionstyp im Inventar erneut zum Ausrüsten ausgewählt wurde.

Fehler mit Textüberlauf in der Aufgabenliste im Tagebuch wurde behoben.

Die Schaltfläche zum Anheften von Aufgaben sollte beim Neustart des Spiel-Clients nicht mehr verschwinden.

Fehler behoben, durch den beim Betreten oder Verlassen von Instanzen, beispielsweise Expeditionen, Begabungs-Banner angezeigt wurden.

Fehler behoben, durch den Erfolge von Spielern zu Beginn einer neuen Spielsitzung nicht korrekt geladen wurden.

Fehler behoben, bei dem eine Kachel der Weltkarte bei bestimmten Zoomstufen nicht korrekt gerendert wurde.

Fehler behoben, bei dem Spieler, deren Netzwerkverbindung während des Handels instabil war, die Meldung „Handel abgebrochen“ erhalten konnten, obwohl der Handel erfolgreich war.

Fehler behoben, bei dem Kompassmarkierungen für Ziele aus der offenen Welt in der Expedition in der Schiffswerft der Dynastie anzeigt werden konnten.

Übersetzungen

Fehlende Übersetzungen für die Meldung „Locked“ bei noch nicht betretbaren Türen in Expeditionen hinzugefügt.

Fehlende Übersetzungen für verschiedene Meldungen zu Häusern hinzugefügt.

Nicht übersetzte Tooltip-Beschreibungen für Waffenbeherrschung korrigiert.

Übersetzungen in der UI der Kleidermacherei-Herstellungsstation angepasst, um abgeschnittenen Text zu vermeiden.

Das Banner beim Annehmen von Haupthandlungsaufgaben ist nun in alle Sprachen übersetzt.

Überschriften für Haupthandlungsaufgaben und Fähigkeitsfortschrittsaufgaben auf der Karte sind nun in alle Sprachen übersetzt.

Fehlende Übersetzungen für Gameplay-Tipps im Ladebildschirm in der Schiffswerft der Dynastie hinzugefügt.

Fehlerhafte Symbole für Geisterschreine im Tagebuch in nicht-englischsprachigen Clients korrigiert.

Regionale Transfers

With this update we’ve enabled paid server transfers that can be purchased via the in-game shop. These will allow players to move a character to the available world of their choice as long as they don’t already have a character on that world.

We’ve also added functionality to allow players to transfer cross-region with these tokens. For Cross-Regional Character Transfers, players can select a desired destination region where the character will be moved to a random world within that region. This allows players to then move from the random destination world to their desired world via the standard character transfer process using the same transfer token. Transfer Tokens will not be debited from Player’s accounts during the Cross-Region transfer, but will be used when selecting the desired world. In addition to the standard transfer rules, Cross-Regional transfers also require:

You must be at least level 25 before transferring

You must not own any houses before transferring

A paid server transfer will cost $14.99, with each supported region using another currency having an equivalent cost in the applicable local currency. Regional prices with local currency can be found in the in-game store.

PRT Patch Notes

The following notes were added or changed as a direct result of internal testing efforts and players submitting feedback in the PTR. Thanks to all those who participated!

World Experience

Herz der Stürme

Return to the Tempest’s Heart and face a brand new challenge for end-game rewards! Tempest’s Heart is now part of the weekly Expedition Mutator rotation.

Made changes to ensure players are not able to enter the arena of the final Isabella boss fight after it locks to new participants.

Fixed an additional location where it was possible to avoid damage from Neishatun by going prone.

Fixed issue where healing effects could be gained outside of boss encounter arenas.

Fixed an issue that caused drops for Tempest’s Heart bosses to not include Expedition gear. You should now see Expedition gear dropping from bosses.

Fixed an issue causing Tempest’s Heart Expedition loot to roll on the wrong perk buckets. You should now see higher rarity loot more frequently with improved perk spread!

Quests

When players are on “The Dryad Promenade” quest, they will now be able to pick up the Protector’s Tuning Orb on defeating the targeted Pride of the Trees AI.

Updated the “Covenant Initiation Quest” in Windsward to ensure players are tasked with collecting the proper items.

The quest marker will now stay on screen instead of disappearing once the player reaches the Genesis of Spite for the quest “A Stock of Ironwood”. We hope this leads to less confusion if a player dies or leaves the area, since the location marker will now persist.

Wichtige Fehlerbehebungen

Fixed missing collision on a number of housing furniture pieces.

Fixed a rare issue where if a player left an Expedition at the same time their open world server was crashing, the entire party would unintentionally be ejected from the instance.

Kampf und KI

Kriege

Fixed an issue that could cause a war to not occur if the defending company was abandoned prior to the war. Wars should now proceed as usual and the attacking company will have a chance to become the new owner.

Fixed an issue that allowed players who are removed from a War/Invasion to re-signup for the wrong side.

Fixed an issue that prevented players from sometimes being able to signup for a War/Invasion from the world map (as opposed to using a territory War Board).

The scoreboard during the respawn screen can now be closed with the top right close button.

Außenpostensturm

Fixed a situation where attempting to place equipped bound items into Outpost Rush storage could potentially result in the item being permanently destroyed.

Schadensformel

Weapon damage tooltips now ensure elemental perk attribute scaling is accounted for.

Perks

Fixed an issue that allowed the “Shirking Fortification” perk to stack multiple times, allowing up to a 50% Fortify.

Fixed an issue where swapping bags with the same weight reduction perk could result in weights being continuously reduced.

“Refreshing Move” was deemed overpowered on the Blunderbuss. As such, faction-issued Blunderbusses and the “Troublemaker” and “Troublemaker 9000” now have “Refreshing” instead, and “Pirate’s Piece (T5)” now has “Vicious” instead.

Fixed an issue where a perk added when upgrading items to 600 GS was not activated until the player’s next play session.

Waffen

Fire Staff Fixed a slight desync when using the Fire Staff “Meteor Shower” ability.

Rapier Fixed an issue where ‘Riposting’ players were obtaining status effects that could not harm the player from several attacks while in the riposte defensive stance.



Wirtschaft und Fortschritt

Ausrüstung und Items

Fixed an issue causing some named blunderbusses to use musket appearances.

Fixed an issue where the Chef’s armor set was not providing the correct ‚Additional Items‘ bonus for Recovery Foods in the Cooking station.

Fixed an issue where consumables or ammo could become unusable after picking them up off the ground.

Belohnungen und Loot

Fixed an issue that was causing Tempestuous Caches to sometimes not reward an item and not be consumed.

Added the new in-game player title “Warmonger” as a participation reward for a recent PTR event.

The Regents Bow, which was obtainable from a quest in Reekwater, has been transformed to the Bow of Navarona. All of it’s gear score, perks, attributes, and socketed gems remain unchanged.

There are some early quest items that will have their rarity classifications changed due to odd interactions with other systems. Although the rarity for these items is changing with this update, they will not lose any perks, attributes, or gems. Only the color rarity will be downgraded. The items will return to „green“ rarity in a future update. The impacted items are: Watcher’s Warding Charm Constable’s Boar Spear Naval Medicine Chest Silken Gloves Traveler’s Tabard Scorched Breastplate



Sammeln

Changed the minimum and maximum efficiency for a number of gathering tool tiers:

Raised the base efficiency of the T1 gathering tools from 100% to 200%

Raised the minimum base efficiency of T2 gathering tools from 125% to 200%

Raised the maximum base efficiency of T2 gathering tools from 225% to 350%

Raised the minimum base efficiency of T3 gathering tools from 250% to 350%

Raised the maximum base efficiency of T3 gathering tools from 350% to 450%

Raised the minimum base efficiency of T4 gathering tools from 400% to 450%

Raised the maximum base efficiency of T4 gathering tools from 550% to 625%

T5 gathering base efficiency has remained the same at 625% and above.

UX, UI, & Soziales

Generelles

Crafting menus have been updated to display the cooldown timer for recipes that have an active cooldown.

Disabled the ability to drag Umbral Shards, Gems, and Repair Kits directly from Storage onto equipped items. This should prevent instances where upgrading shows you the wrong amount of available shards in certain instances.

Added AFK timer warnings before players get AFK kicked in all circumstances.

Übersetzungen

Fixed an issue with Tempest Heart Replica crafting categories displaying placeholder names in non-English languages.

Fixed an issue with the names and tooltips of “Desecrated Flesh” and “Madness Incarnate” items appearing untranslated.

Fixed an issue where speaking to NPCHeloise Saville again for a brief summary after accepting the MSQ quest “Encroaching Corruption” did not display text in non-English languages.

Wichtige Fehlerbehebungen