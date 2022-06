Amazon kündigt nach Lost Ark und New World ein weiteres großes Online-Game an – Das wissen wir

Wie heute bekannt wurde, arbeitet Amazon Games zusammen mit dem Entwickler-Studio Disruptive Games an einem neuen Action-Adventure mit Fokus auf Online-Multiplayer. Viel wurde noch nicht verraten, aber was wir wissen, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Was ist bisher bekannt? Nach New World und Lost Ark kündigt Amazon das nächste große Online-Abenteuer an. Zusammen mit den Entwicklern von Disruptive Games entsteht eine ganz neue Marke / IP.

Dabei handelt es sich um ein „Online-Multiplayer-Action-Adventure“. Es wird ein Multiplattform-Titel, der auf kooperatives und kompetitives Gameplay setzt.

Dazu gibt es 2 Bilder mit Concept-Art:

Mobile-Game mit Survival-Ansätzen?

Was könnte es für ein Spiel werden? Aktuell ist noch völlig unklar, um welche Art von Spiel es sich dabei handelt. Mehr Infos gibt es erst später.

Durch einige Aussagen von Verantwortlichen und den bisher bekannten Infos lassen sich jedoch schon mögliche Schlüsse ziehen:

Mobile-Game

Es handelt sich zwar nur um eine Concept-Art – doch bei einem hochkant gestellten Bild klingeln sofort die Mobile-Glocken. Auch der Hinweis auf den „Multiplattform-Titel“ lässt sich so deuten. Ähnlich wie Diablo Immortal könnte auch dieses neue Spiel auf PC und Mobile laufen, vielleicht auch auf Konsolen.

Survival-Ansätze

Auf den Bildern sind typische Survival-Mechaniken zu sehen, wie eine Figur, die eine Spitzhacke trägt und ein Lagerfeuer, das für vielleicht für Wärme, aber ganz sicher für Essen sorgt.

Rust lässt Grüßen

Schusswaffen kann man auch entdecken. Möglich wäre demnach ein Survival-Spiel mit großem PvP-Anteil wie zum Beispiel Rust, in dem sich Spieler auf einer großen Map um die knappen Ressourcen prügeln und ihre Basis verteidigen.

The Forest grüßt ebenfalls

Die Hinweise auf ein Action-Adventure lassen zudem vermuten, dass die Welt zum Erkunden einlädt und eine Geschichte erzählt. The Forest machte vor, wie man so etwas in einem kooperativen Spiel umsetzt – Amazon könnte noch PvP mit einstreuen. Von The Forest ist übrigens ein Nachfolger in Arbeit.

„Disruptive“ Ideen

Beim Studio Disruptive Games ist der Name Programm. Man möchte „die althergebrachten Regeln des Game-Designs und der Spieleentwicklung zu hinterfragen“.

Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games, fügt noch hinzu: „Disruptive Games bringt frischen Wind ins Genre der Multiplayer-Action-Adventures, mit starkem Game-Design und reichhaltigem Worldbuilding“.

Was konkret hinter dem Projekt steht, lässt sich noch nicht sicher sagen. Die Entwickler von Disruptive Games haben jedoch schon einiges an Erfahrung gesammelt und unter anderem folgende Projekte umgesetzt:

Godfall – Fähigkeiten-Effekte erstellt

Diablo 2: Resurrected – Online-Service

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Multiplayer-Integration

Was seht ihr für ein Spiel, wenn ihr euch die ersten Infos und Fotos anseht? Lasst uns gern ein Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da. Wollt ihr mehr über anstehende Survival-Games lesen, dann schaut hier vorbei: 7 neue Survival-Games, auf die ihr euch 2022 freuen könnt