Der Release von Lost Ark findet erst 2022 statt. Viele Spieler kritisieren nun, dass Amazon das MMORPG verschiebt, um das eigene Spiel New World zu pushen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch sieht das jedoch anders. Seiner Meinung nach wäre Lost Ark im direkten Kampf gegen New World untergegangen.

Was ist los bei Lost Ark? Das koreanische MMORPG Lost Ark wird von Amazon in den Westen gebracht. Während der E3 im Sommer wurde der Release für 2021 angekündigt, doch nun kommt es zu einer Verschiebung. Lost Ark soll erst 2022 kommen.

Offiziell heißt es von Amazon und dem Entwickler Smilegate, dass vor allem Server-Strukturen, Lokalisierungen und Bugs für die Verschiebung verantwortlich sind.

Doch während viele Spieler vor allem Amazon die Schuld geben und behaupten, dass sie damit den Release von New World stärken wollen, bin ich der festen Überzeugung, dass die Verschiebung Lost Ark retten wird.

Denn einen Release mit Server-Problemen oder schlechter Lokalisierung kann sich Lost Ark nach den vielen Jahren des Wartens nicht erlauben. Zudem wäre es gegen New World untergegangen, dass wegen einer eigenen Verschiebung der Veröffentlichung von Lost Ark in die Quere kam.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und mit beiden Spielen vertraut. In New World hat er bereits über 100 Stunden Spielzeit investiert; auch Lost Ark hat er bereits einige Stunden getestet.

New World reitet auf großer Hype-Welle

Warum hätte New World das Duell gewonnen? New World ist ein neues und frisches Spiel, das bereits viel Aufmerksamkeit generiert hat. Es ist das erste große MMORPG seit vielen Jahren, das aus dem Westen kommt. Die letzten großen Spiele “von hier” waren ESO und WildStar im Jahr 2014.

Der Release ist ein “Happening”, ein besonders Event, an dem viele teilnehmen möchten.

Das ist Amazon bewusst. Das Studio hat bereits während der Beta viele Kampagnen mit Streamern und Influencern gestartet, um noch mehr Aufmerksamkeit zu genieren. So kämpften einige große Streamer im Kampf der Fraktionen gegeneinander und bekannte Gesichter wie shroud oder Asmongold haben ihre Meinung geteilt, auch wenn sie viel Kritik zu New World geäußert haben.

Wie groß das Interesse an New World im Vergleich zu Lost Ark ist, zeigt Google Trends. In den letzten 3 Monaten konnte sich Lost Ark in Deutschland nur während der Ankündigung und der technischen Alpha vor New World platzieren. Der Peak zum Start der Beta fällt jedoch deutlich zu Gunsten von New World aus:

Das Interesse bei Google an New World und Lost Ark in Deutschland in den letzten 90 Tagen.

Einen ähnlichen Trend bemerken wir auch bei uns auf MeinMMO. Das Interesse an Lost Ark ist zwar da, aber die Zahlen liegen deutlich unter denen von New World. Ein konkretes Beispiel:

Am 4. August gab New World die Verschiebung des Releases bekannt. Diese News kam um 19:30 Uhr auf unsere Webseite und bekam für den Rest des Tages knapp 11.500 Aufrufe.

Die Verschiebung von Lost Ark kam gestern um 18:30 Uhr auf unsere Seite. Sie kam – mit einer Stunde mehr – nur auf 4.400 Aufrufe.

Lost Ark braucht einfach viel zu lange

Was ist das Problem? Lost Ark gehört zu Recht zu den meist erwarteten MMORPGs im Westen. Doch diesen Titel hat Lost Ark bereits seit einigen Jahren. Und genau das ist ein Problem.

Das größte Interesse weltweit generierte Lost Ark Ende 2018, als es in Korea erschien. Doch selbst der Peak damals kommt nicht an die Werte von New World aus der letzten Closed Beta heran:

Das Interesse bei Google an New World und Lost Ark weltweit seit 2016.

Zwar hat sich Lost Ark in den letzten Jahren gut entwickelt und konnte erst jüngst einen neuen Spielerrekord in Korea feiern. Doch die lange Wartezeit hat dem Hype im Westen einige große Dämpfer verpasst.

Viele Interessierte haben Lost Ark bereits auf russischen oder koreanischen Servern gespielt. Dort werden einige erkannt haben, dass das MMORPG nichts für sie ist, während andere schon so viel Fortschritt haben, dass sie im Westen nicht neu anfangen wollen.

Während New World auf ein sehr westliches Setting setzt – und sogar Kritik dafür bekommt, weil es zeitweise zu nah an der Kolonialzeit lag – ist Lost Ark ein asiatisches Spiel.

Durch die ISO-Perspekte sieht man die asiatischen Wurzeln zwar nicht so stark wie in typischen Asia-Spielen à la Swords of Legends oder Blade & Soul. Doch das Setting schreckt einige Spieler ab, auch wegen schlechter Erfahrungen mit anderen MMORPGs aus Korea oder China.

Zudem machte das Spiel auch negative Schlagzeilen mit Pay2Win-Vorwürfen. Ob diese berechtigt sind, könnt ihr hier nachlesen: Wie Pay-to-Win ist das MMORPG Lost Ark? Wir haben mit Spielern gesprochen.

Ein unvollständiger Release wäre der Sargnagel, doch das neue Datum ist gut gewählt

Darum ist der Release so wichtig: Auf Lost Ark warten die Fans bereits seit vielen Jahren und sie können sich auch noch einige Monate länger gedulden.

Doch was die Fans wohl nicht ertragen würden, wäre ein unfertiges Spiel, das mit schlechter Lokalisierung, Server-Problemen und einem ungerechten Shop im Westen erscheint.

Deshalb muss Amazon hier einen perfekten Release hinlegen. Doch schon die Beta von New World hat gezeigt, dass gerade die Server eine Herausforderung sein können. Hier kann Lost Ark sogar vom Release von New World profitieren, das als eine Art Beta-Test für Server-Stabilität dient.

Wenn Lost Ark im Westen richtig groß werden soll, dann braucht es nochmal eine neue Hype-Welle. Und gerade die kann es erst generieren, wenn der Hype um andere Spiele verfolgen ist.

Derzeit steht New World im Fokus der MMORPG-Spieler im Westen und wird die Aufmerksamkeit auch noch im Oktober dominieren. Im November ist dann Platz für etwas Neues – in diesem Fall die Beta von Lost Ark. Doch dem Release kommen New World, Final Fantasy XIV Endwalker und die 4 dicken, neuen Shooter in die Quere.

Anfang 2022 wird es dann wieder etwas ruhiger und bis dahin können Amazon und Smilegate alle Probleme beseitigen und endlich wieder Hype aufbauen.

Was denkt ihr über die Verschiebung von Lost Ark? Wird es eher einen positiven oder einen negativen Effekt auf das Spiel haben?

2021 ist ein Jahr der MMORPGs, trotz der Verschiebung von Lost Ark. Denn schon jetzt sind 2021 gleich 5 neue MMORPGs erschienen.