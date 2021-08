Wer bei der gamescom nach dem MMORPG Lost Ark fragte, wurde auf Twitch zum Schweigen gebracht

Am Abend des 25. August fand die gamescom 2021 Opening Night Live auf Twitch statt. Das ist ein Event bei dem, ähnlich wie bei der E3, neue Spiele und neue Inhalte zu bekannten Games präsentiert wird. Wer dort aber den Namen des MMORPGs „Lost Ark“ schrieb, wurde kurzerhand aus dem Chat gekickt. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist bei der gamescom ONL passiert? Bei dem Event wurden neue Spiele und neue Trailer zu bekannte Games gezeigt. Viele Fans warteten sehnsüchtig auf neue Infos zu dem MMORPG Lost Ark. Das Action-MMORPG läuft in Südkorea schon seit einigen Jahren und ist dort enorm erfolgreich:

Amazon will es noch 2021 in den Westen bringen.

Ursprünglich hieß es einmal, dass noch im Juli eine Beta für den West-Release des MMORPGs kommen sollte.

Außerdem wurde nur einen Tag vorher die letzte Klasse im MMORPG von den Entwicklern vorgestellt.

Die Fans waren also heiß auf Lost Ark und haben das auch im Chat kund getan. Allerdings so sehr, dass nach kurzer Zeit der Wortlaut “Lost Ark” im offiziellen Stream auf Twitch gesperrt war. Wer also sein Lieblings-MMORPG in Spe erwähnte, wurde für kurze Zeit gesperrt.

Das allein war schon für viele Fans ein No-Go und erste Leute beschwerten sich in den Foren, doch es sollte noch schlimmer werden. Sowohl Smilegate, welche Lost Ark ursprünglich entwickeln als auch Amazon Games, die das Game hierzulande herausbringen sollen, waren auf der gamescom. Doch es fehlte jede Spur von Lost Ark.

Smilegate zeigten ihren neuen Shooter Crossfire X und Amazon Games kündigten eine weitere Beta für ihr anderes MMORPG New World an. Während viele Fans auf die gamescom hofften, an neue Informationen zu Lost Ark zu kommen, wurden sie nicht nur vom Event selbst enttäuscht, sondern durften auch nicht mehr über das MMORPG schreiben.

In diesem Clip zeigt Streamer Stoopzz_TV, dass man für die Verwendung der Worte “Lost Ark” tatsächlich stumm geschaltet und die Nachricht automatisch gelöscht wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Vorwurf an Amazon: Ihr verschweigt Lost Ark wegen New World

Wie hat die Community reagiert? In den Kanälen von Lost Ark versammelten sich kurz darauf enttäuschte und wütende Fans, vor allem das Forum von Steam wurde zur hitzigen Diskussionsquelle. Die Leute beschwerten sich darüber, dass zu lange nichts mehr von Lost Ark zu hören war.

Viele vermuten, dass Amazon Games Lost Ark absichtlich zurückstellt, um ihr eigenes MMORPG New World bekannter zu machen. Diese Vermutung wurde nur durch die Sperrung der Worte “Lost Ark” bestärkt. Der User Peejeha schreibt auf Steam unter anderem: “Na klar, die Leute spammen, weil sie mehr über das Game wissen wollen und die beste Reaktion ist es, einfach alle zu sperren. Genial”.

Einer der größten Kritikpunkte der Fans ist es, dass sie seit der Closed Alpha im Juni keine neuen Informationen zum Spiel erhalten haben. Die Closed Beta sollte nur wenige Wochen nach der Alpha starten, doch für diese ist immernoch kein Termin bekannt. Das macht viele Fans wütend.

Der Druck seitens der Community stieg weiter an bis ein Mitarbeiter von Amazon Games, der an Lost Ark arbeitet, mit in die Diskussion einsteigt und sich entschuldigt.

„Ihr habt unser volles Verständnis“

Was sagt Amazon Games dazu? Der Entwickler Roxx von Amazon Games meldete sich gleich in zwei Themen in den Steam-Foren zu Wort. Er versucht die Situation zu entschärfen und aufzuklären. Bezüglich der Stummschaltungen auf Twitch schreibt er Folgendes:

Nur um für Klarheit zu sorgen und um irgendwelche Verschwörungstheorien gar nicht erst aufkommen zu lassen – Twitch und Amazon Games sind beide unter dem Hut von Amazon, aber wir arbeiten als eigenständige Unternehmen. Das war kein geplanter Zug von uns und wir haben nicht darum gebeten, Lost Ark stumm zu schalten. Ich denke, es ist passiert, weil der Chat zu sehr gespammt hat. Es wäre mit jeder gespammten Phrase passiert. Also, auf irgendeine Art, danke, dass ihr Lost Ark so sehr liebt, dass ihr es zum Spam macht. via Steam

Die Fans reagieren auf die Nachricht größtenteils verständnisvoll. Einige aber sind der Auffassung, dass Amazon es gar nicht so weit hätte kommen lassen dürfen und sich niemand so sehr beschwert hätte, wenn es einfach mehr Informationen geben würde.

In einem weiteren Forumpost wendet sich der Ersteller des Postings sogar persönlich an Roxx und bittet um mehr Informationen und darum, endlich die gewaltige Stille um Lost Ark herum zu brechen. Nachdem auch dieser Post viel Aufmerksamkeit erhält, antwortet Entwickler Roxx auch hier und zeigt sich verständnisvoll.

Hey, ich kann euch ganz klar hören und ich habe alles an unsere Teams weitergeleitet und dort für Aufmerksamkeit gesorgt. Ihr habt vollkommen recht damit, enttäuscht, frustriert und sogar verärgert von der Stille zu sein, die Lost Ark seit Kurzem umgibt. Ich weiß, meine Worte hier sagen nichts aus, solange wir euch nichts zeigen können, aber wir haben einen Plan entwickelt um durchgängig neue Inhalte und Updates präsentieren zu können. Und um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Es war definitiv ein steiniger Start und ich glaube auch nicht, dass dieser Kommentar irgendwas wieder gut macht. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr unser volles Verständnis habt. Bitte hört nicht auf, so engagiert zu sein, wenn das Spiel läuft. Wir wollen uns immer weiter verbessern. via Steam

Besonders das letzte Posting von Roxx stößt auf viel Verständnis seitens der Community. Der User Derpy Moa antwortet ihm erleichtert: “Danke dafür. Vor allem nach dem gamescom Stream hilft das wirklich sehr”. Auch andere Kommentare gehen in ähnliche Richtung.

Wie geht es weiter?

Was ist der Stand von Lost Ark? Nun, das weiß derzeit wohl niemand so genau. Nach der Alpha im Juni herrschte Funkstille seitens der Entwickler. Eine Beta sollte “nur wenige Wochen” nach der Alpha beginnen, doch dieser Zeitraum ist abgelaufen. Auch ein Releasedatum gibt es noch nicht, außer Herbst 2021.

Durch verschiedene Quellen sickerte der 21. Oktober als mögliches Releasedatum durch, doch diese Information ist nicht offiziell und kann sich auch jederzeit ändern. Amazons anderes MMORPG New World wurde ebenfalls mehrfach verschoben, zuletzt auf Ende September.

Stille zur Gamescom enttäuscht die Fans von Lost Ark

Was muss Lost Ark jetzt tun? Ich kann verstehen, dass Amazon derzeit den Fokus auf das verschobene New World legen und gehe persönlich eher davon aus, dass wir erst nach dem Start von New World wirkliche Neuigkeiten zu Lost Ark bekommen. Nach dem heftigen Druck der Community wünsche ich mir natürlich, dass es früher passiert, doch das sieht nicht gut aus.

Ich selbst zähle zu den Menschen, die mit einer Beta von Lost Ark zur gamescom gerechnet haben. Auch mein Fan-Herz wurde von der Ankündigung der Beta zu New World getroffen, aber noch mehr von der Stille. Ein einfaches: “Hey, ich weiß, ihr wartet auf Lost Ark, wir haben gerade noch nichts, aber wir arbeiten dran” hätte mir gereicht. Ich wäre beruhigter gewesen.

Nach der kompletten Stille in den letzten Wochen und dem Nicht-Erscheinen auf der gamescom befürchte ich persönlich, dass sich Lost Ark auf Anfang 2022 verschieben wird. Aber das wird sich wohl alles im nächsten Monat zeigen. Spätestens nach New World muss Amazon neue Infos bringen, sonst sehe ich schwarz um die Community von Lost Ark.

Wie seht ihr das? Wartet ihr auch auf Lost Ark oder wart ihr mit der Beta zu New World vollkommen zufrieden? Was haltet ihr von dem Satement von Roxx? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Während ihr ewig auf Lost Ark wartet, bricht es im Mutterland des MMORPGs viele Rekorde.