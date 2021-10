Au weia, die BlizzCon 2022 wurde gerade abgesagt

Die BlizzConline 2022 wurde abgesagt, es wird kein großes Event geben. Heißt das auch, dass es keine neuen Spiele gibt?

Wenn es um Blizzard geht, dann gab es in den letzten Monaten vor allem viele Negativ-Nachrichten. Für viele langjährige Fans war ein Hoffnungsschimmer die anstehende „BlizzConline“ im Februar 2022. Doch die wurde jetzt von Blizzard abgesagt. Man wolle die Energie lieber in die Entwicklung von Spielen stecken und das ganze Event in Zukunft überarbeiten.

Was wurde gesagt? In einer offiziellen Nachricht auf der Blizzard-Webseite wurde angekündigt, dass die für Februar 2022 angedachte BlizzConline, die Online-Variante der BlizzCon, ausfallen lassen wird. Das sei „eine schwere Entscheidung gewesen, aber die richtige“.

Vor allem wird betont, dass die BlizzCon immer vom ganzen Unternehmen gestemmt wird. Ein Großteil der Mitarbeiter muss sich um die Planung und Austragung kümmern und das bindet viele Ressourcen. Dieses Jahr will man die dafür notwendige Energie „am besten in die Unterstützung der Teams und das Vorantreiben der Entwicklung der Spieler“ stecken.

BlizzCon soll überarbeitet werden: Gleichzeitig will Blizzard das Konzept der BlizzCon überarbeiten und dem aktuellen Zeitgeist anpassen. Die erste BlizzCon fand vor 16 Jahren statt und „seither hat sich vieles geändert – vor allem, die vielen Arten, in denen Spieler und Communitys zusammenkommen und das Gefühl haben, Teil von etwas Größerem zu sein.“ Das Event soll, wie auch immer es künftig aussehen wird, “sich sicher anfühlen, einladend und so inklusiv wie nur möglich” sein.

Blizzard will mit der Community im Austausch stehen und die BlizzCon hat hier immer eine große Rolle gespielt und soll das auch in Zukunft weiterhin tun.

Kommt also nichts Neues raus? Doch, das wird auch klargestellt. Obwohl keine BlizzCon stattfindet, wird es weiterhin News und Updates zu den einzelnen Spielen geben, die dann über andere Kanäle stattfinden – so, wie bisher auch. So heißt es:

Wir haben viele aufregende Neuigkeiten und Veröffentlichungen, über die wir sprechen wollen. Ihr werdet davon in Zukunft über die Kanäle der einzelnen Franchises hören, unterstützt von dem talentierten Team, das die BlizzCon sonst austrägt.

Um neue Releases muss man sich also wohl nicht sorgen, die werden weiterhin angekündigt, auch ohne große Messe drumherum.

Findet ihr die Entscheidung von Blizzard gut? Oder hättet ihr euch auf eine weitere BlizzConline gefreut?