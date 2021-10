Ein neuer Name für McCree in Overwatch wurde entschieden. Wir verraten, wie der Cowboy nun heißt und was man sich dabei gedacht hat.

Auch wenn die Spieler sehnsüchtig auf mehr Lebenszeichen von Overwatch 2 warten, gibt es ein anderes „Problem“ im Overwatch-Universum, das die Fans seit einigen Wochen umtreibt. Der beliebte Cowboy McCree sollte umbenannt werden, doch ein Name war lange Zeit nicht bekannt. Jetzt hat Blizzard das Schweigen gebrochen und vorgestellt, wie der Revolverheld in Zukunft heißen wird.

Wie heißt McCree nun? In einem künftigen Update von Overwatch wird der Cowboy Jesse McCree umbenannt. Er trägt fortan den Namen „Cole Cassidy“ und wird dementsprechend auch von anderen Charakteren so angesprochen und unter diesem Namen in Overwatch 1 und 2 zur Auswahl stehen.

Ab dem 26. Oktober wird der Patch aufgespielt, der die Namensänderung vollzieht.

Warum wurde der Name geändert? McCree war ein Charakter in Overwatch, der seinen Namen direkt von einem Blizzard-Entwickler bekommen hatte, nämlich Jesse McCree. Der arbeitete zuletzt an Diablo 4 als Level-Designer, verließ Blizzard aber bereits vor einigen Monaten. Im Zuge des großen Sexismus-Skandals bei Blizzard drehten sich aber viele Anschuldigungen um diesen Entwickler, sodass das Overwatch-Team den Entschluss fasste, dem Cowboy im Spiel einen neuen Namen zu geben.

Wie wird die Namensänderung im Spiel begründet? Zumindest ein klein wenig Story haben sich die Entwickler ausgedacht, um die Umbenennung auch in der Welt des Spiels „logisch“ durchzusetzen.

Aus dem Vorstellungstweet geht hervor, dass „das Erste, was ein Gesetzloser verliert, sein Name ist“. Der Cowboy sei schon seit langer Zeit vor sich selbst weggelaufen und habe daher auch eine falsche Identität angenommen. Doch im Leben jedes Cowboys komme „eine Zeit, in der man standhalten müsse“.

McCree musste ehrlich zu sich selbst und seinem Team sein und nimmt deswegen wieder den Namen aus der Vergangenheit an – seinen wahren Namen: Cole Cassidy.

Das ist zwar nur ein kleiner Story-Happen, aber wohl allemal besser als eine stumpfe Umbenennung, ganz ohne Lore-Begründung. Ob das als Grund ausreicht, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Wie kommt das bei der Community an? Zumindest im Subreddit von Overwatch scheint der neue Name gut anzukommen. Zwar gibt es einige Kritiker, die meinen, dass der Name eine ganze Weile brauchen wird, um sich zu etablieren, gefällt aber vielen. Besonders amüsant finden einige Spieler, dass die Abkürzung von “Cole Cassidy” einfach nur “CC” ist – denn der Cowboy ist einer der stärksten CC-Charaktere im Spiel mit seiner Flashbang. Ob das bei der Benennung bedacht oder einfach nur Zufall war, weiß natürlich keiner.

Was haltet ihr von McCrees neuem Namen? Eine gute Lösung? Oder passt der Name so gar nicht zum Cowboy?