Zumindest laut Bloomberg wird das wohl nicht der Fall sein, denn von Blizzard hieß es „Overwatch 2 befinde sich in den finalen Stufen der Entwicklung“. Schon am Ende des Monats soll es mehr Informationen geben – womöglich auch endlich ein verbindliches Release-Datum.

In einer Mitteilung an die Kollegen erzählt er, dass es ein „absolutes Privileg war“ für Blizzard zu arbeiten und eine der „besten Erfahrungen seiner Karriere“. Die Mitteilung nahm keinerlei Bezug auf die aktuellen Prozesse und den Sexismus-Skandal.

Wer ist Sonny? Chacko Sonny war zuletzt der Executive Director von Overwatch 2. Er arbeitete mit Unterbrechungen bereits seit 1995 bei Activision, damals noch an MechWarrior. Seit 2016 war er dann bei Blizzard angestellt – zuerst als „Production Director“ und später als Executive Producer und „Vice President of Franchise“ für Overwatch.

Was ist passiert? Laut einem Bloomberg-Artikel von Jason Schreier, der als sehr gut vernetzt gilt und einen Draht zu vielen Entwicklern bei Blizzard hat, verlässt der Executive Director von Overwatch 2 am kommenden Freitag die Firma. Der Weggang wurde inzwischen von Blizzard bestätigt.

Insert

You are going to send email to