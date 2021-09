Für die kommende Liga von Overwatch im Jahre 2022 soll schon eine frühe Form von Overwatch 2 genutzt werden. Was genau genutzt wird und was das für dem Release von Overwatch 2 bedeuten könnte, erklären wir euch hier auf MeinMMO.

Was hat es mit dem E-Sport und Overwatch 2 auf sich? Laut einer offiziellen Aussage von Blizzard wird es in der kommenden Saison der E-Sport-Veranstaltung Overwatch League (OWL) eine frühe Version von Overwatch 2 geben.

Die neue Season der OWL wird im April 2022 an den Start gehen. Ab da könnt ihr dann erste Features von Overwatch 2 sehen.

Was ist eigentlich Overwatch 2 für ein Spiel? Overwatch 2 ist primär ein Nachfolger zu Overwatch. Es soll aber auch in das alte Spiel integriert werden.

Das bedeutet: Die großen Balancing- und PvP-Änderungen in Overwatch 2 werden dann auch in Overwatch 1 zu sehen sein. Außerdem teilen sich beide Spiele einen Spieler-Pool.

Eine große Neuerung sind jedoch die Solo-Kampagnen, die Overwatch 2 bekommen soll.

Ist der Release von Overwatch2 schon im Jahr 2022?

Was könnte sich mit Overwatch 2-Gameplay in der Season ändern? Zu den großen Änderungen und Neuerungen in Overwatch 2 gehört ein kontroverses Feature. Denn die Match-Größe wird von 6v6 auf 5vs5 reduziert.

Das bedeutet, dass ein Tank komplett wegfällt, was gerade viele Tank-Spieler im Overwatch-E-Sport um ihren Job bangen lässt. Es ist möglich, dass diese Neuerung schon in der neuen Season kommt.

Außerdem sollen Tanks in Zukunft nicht mehr so massiv sein, sondern eher zu einer Art von „offensivem Brawler“ werden, also Heldentypen, die mehr aushalten als reguläre Charaktere und so das Gameplay beschleunigen sollen.

Hier ist aber ebenfalls unklar, ob diese Änderung schon 2022 in der neuen Season kommt.

Wann ist der Release von Overwatch 2? Auch hier wissen wir kaum etwas Offizielles. Overwatch 2 wurde schon während der BlizCon 2019 angekündigt. Doch seitdem war es recht still um das neue Spiel und Infos kamen spärlich.

Doch wenn 2022 schon erste Builds des Nachfolgers für den E-Sport genutzt werden, kann es sein, dass wir zumindest eine Beta, wenn nicht schon den Release von Overwatch 2 im Laufe des Jahres 2022 erleben dürfen.

Mehr Infos zum Release und Entwicklungsstand von Overwatch 2 haben wir hier in einem Artikel zum Thema auf MeinMMO gesammelt: Wie sieht’s eigentlich mit Overwatch 2 aus – Der aktuelle Stand.