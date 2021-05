Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für Änderungen sind das? Auch wenn längst nicht alle Änderungen bekannt sind, hat Blizzard schon ein paar Details veröffentlicht. Das ist aber alles noch in der Entwicklung, sollte daher mit Vorsicht genossen werden:

Tanks werden drastisch überarbeitet: Die Entwickler haben angekündigt, dass Tanks in der Zukunft keine unüberwindbare Wand mehr darstellen sollen. Stattdessen werden Tanks so überarbeitet, dass sie sich deutlich aggressiver spielen und eher Hybrid-Funktionen erfüllen. Sie sollen also ein wenig ihrer Tank-Fähigkeiten einbüßen, während sie zugleich tödlicher werden.

Damit spricht er gleich zwei große Probleme an, die für Tank-Profis in der Overwatch-Liga anstehen. Denn nicht nur wird die Anzahl der notwendigen Tanks pro Team halbiert. Auch die Aufgabe der verbliebenen Tank-Spieler ändert sich deutlich.

