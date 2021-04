Blizzard hat schon wieder Ärger – Diesmal wegen eines Skins in Overwatch

Am Beispiel von Skins für Mei sieht man deutlich, wie sich die Diskussion im Gaming verschoben hat. Vor 5 Jahren, im Release-Jahr von Overwatch, gab es auch eine Diskussion um einen Skin für Mei. Die mutet heute wie ein Relikt aus alten, unschuldigen Tagen an:

Cornrows sind eine aus Afrika stammende Flecht-Frisur. Einige berühmte schwarze Basketballer haben die Cornrows in den 2000ern getragen wie Allen Iverson, Rasheed Wallace oder Latrell Spreewell. Die Frisur ist unter weiblichen Mixed-Martial-Arts-Kämpferinnen beliebt, weil lange Haare so die Sicht im Kampf nicht behindern.

Das ist der Problem-Skin: Der legendären Skin „MM-Mei“ zeigt die Frostheldin Mei als eine „Mixed Martial Arts”-Kämpferin. Offenbar orientiert sich der Skin an der UFC-Kämpferin Zhang Weili, die ihre Haare ebenfalls in Cornrows trägt.

Die Spiele-Firma Blizzard ist im Moment im Fokus, ob sie denn auch divers genug ist. Nachdem sich Frauen über ihre Behandlung in Hearthstone beschwerten, ist Blizzard jetzt wegen eines Skins in Overwatch in die Kritik gerückt: Denn Blizzard hat der Asiatin Mei nun Cornrows verpasst. Das empfinden einige schwarze Frauen als Affront: Sie vermissen seit 5 Jahren eine schwarze Frau in Overwatch.

