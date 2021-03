Nach „Sinatraa“-Affäre: Blizzard streicht besondere Ehre für besten Spieler in Overwatch

Es wäre gut möglich, dass Blizzard die „MVP“-Skins nun streicht, um in Zukunft gar nicht mehr in eine solche Situation zu geraten, sich von einem Spieler distanzieren zu müssen:

Das ist eine große Ehre für die Spieler, die so „zum Teil des Games“ werden. Es wird, etwa in der League of Legends, schon lange vorm Erscheinen des Skins spekuliert, welcher Spieler sich welchen Skin wünscht.

Was sind MVP-Skins? In E-Sport-Titeln wie LoL ist es üblich, dass herausragende Spieler, die einen Titel gewonnen haben, mit einem „eigenen Skin“ geehrt werden.

