Endlich Infos zu Overwatch 2: Sombra und Bastion komplett überarbeitet

Was haltet ihr von den beiden Reworks? Freut ihr euch auf die neuen Versionen von Bastion und Sombra? Oder klingen die Änderungen nicht so spannend?

Wann gehen die Änderungen live? Für die meisten Spieler gehen diese Änderungen erst mit dem Launch von Overwatch 2 live – ein genaues Datum dafür gibt es allerdings noch nicht. Ein Teil der Änderungen wird aber schon in der Overwatch League zu sehen sein – etwa das neue Format, denn bald spielt in Overwatch jedes Team nur noch mit 5 Spielern anstelle von 6.

Was ändert sich an Sombra? Auch die Hackerin Sombra wird überarbeitet. Vor allem ihre Hacks stehen dabei im Fokus der Veränderungen, denn Sombras Fähigkeiten der Massenkontrolle (CC) werden abgeschwächt – etwas, das vielen Helden in Overwatch 2 blüht.

Was ändert sich an Bastion? Mit Overwatch 2 wird Bastion drastisch überarbeitet. Er verliert nicht nur seine Eigenheilung, sondern bekommt auch ein neues Ultimate spendiert, das großflächige Zerstörung bringen kann.

