Während der Chef von Blizzard Raids in WoW verkauft, geht FFXIV nun genau dagegen stärker vor

Der Verkauf von Raids in MMORPGs ist ein zweischneidiges Schwert. Einige Spieler finden es gut und finanzieren sich darüber nützliche Ausrüstung im Spiel, während andere den Aspekt eher kritisch sehen. In Final Fantasy XIV ist es jedoch von nun an verboten, den Verkauf von Raids zu bewerben. Zudem gibt es einen neuen Paragraphen zum Thema Ingame-Stalking.

Was hat es mit dem Verkaufen von Raids auf sich? In fast jedem MMORPG werden sogenannte Boost-Runs angeboten. Dabei werden Spieler durch Inhalte “gezogen”, um besonderen Loot oder Titel zu bekommen, die sie sonst nicht erreichen würden. Dafür müssen sie die jeweilige Gruppe jedoch bezahlen.

Diese Methode wird von einigen als sehr kritisch angesehen, da sie den Wert der Contents und der Erfolge zerstört. Wenn jeder Spieler alles erreichen kann, solange er genug Geld investiert, entwertet dies den Skill der anderen Spieler.

In vielen MMORPGs werden verkaufte Dungeon- oder Raid-Runs im LFG-Tool angeboten. Doch das ist zukünftig in Final Fantasy XIV nicht mehr erlaubt.

FFXIV verbietet das Bewerben von Raids im Party Finder

Was ist neu bei FFXIV? In einem Update der Terms of Use hat Square Enix verschiedene Paragraphen ergänzt, die unter anderem den Verkauf von Inhalten im LFG-Tool verbieten. Dort heißt es:

Es ist verboten, im Party Finder Hilfen bei der Lösung von Aufgaben oder Beschaffung von Gegenständen anzubieten. Eine Strafe wird verhängt, wenn eine solche Handlung ausgeführt wird […]. Es ist kein Verstoß, um Hilfe zu bitten oder eine Belohnung anzubieten, wenn man um Hilfe bittet […]. Beispiele für Verstöße:

– Verkaufe Inhalt XY für 1 Million Gil

– Verkaufe Inhalt XY oder Belohnung XY. Beitreten für weitere Infos



Beispiele für Nicht-Verstöße:

– Ich bin neu, kann mir jemand beim Erledigen von XY helfen

– Helft mir bei der Erledigung von XY und ich zahle euch 1 Million Gil Bitte beachtet, dass Square Enix nach eigenem Ermessen Untersuchungen durchführen und Strafen verhängen kann, auch wenn keine Meldung von anderen Spielern vorliegt.

Diese Verbote beziehen sich bisher nur auf das Party-Finder-Tool. Ein grundsätzlicher Verkauf von Raids oder Erfolgen wurde nicht verboten.

Wie kommt die Änderung an? Im reddit zu Final Fantasy XIV wird die Änderung am Party Finder begrüßt. Viele freuen sich auf ein besser sortiertes Tool, befürchten aber auch, dass der Verkauf dann über andere Kanäle stattfindet.

Trotzdem sehen sie es als Schritt in die richtige Richtung.

In den über 1.000 Kommentare wird der Chef von Blizzard gleich mehrfach erwähnt. Der verkauft selbst Raids in WoW und viele finden es lustig, dass Square Enix nur knapp eine Woche nach einem großen Aufschrei in WoW ihre Terms of Service überarbeitet.

Verkauf von Raids in WoW ist normal und wird sogar vom Blizzard-Chef genutzt

Was hat der Chef von Blizzard getan? Mike Ybarra hat Raids in WoW verkauft und dies sogar live auf Twitch gezeigt. Das kam gerade bei den Spielern, denen die Verkäufe von Raids ein Dorn im Auge sind, nicht gut an.

Ybarra sieht darin jedoch kein Problem, solange die Verkäufe nur für Gold und nicht für echtes Geld angeboten werden.

Hier kritisieren einige Spieler jedoch, dass über die WoW-Marke theoretisch indirekt echtes Geld zum Kauf eingesetzt werden kann.

Ist der Verkauf von Raids in WoW erlaubt? Ja, wobei die Werbung dafür eigentlich nur im Handels-Chat gepostet werden darf. Das LFG-Tool ist dafür Tabu.

Doch in der Realität sieht das anders aus, wie dieser Screenshot vom reddit-Nutzer Tropenfrucht zeigt (via reddit):

Blizzard greift bei seinen Verboten einfach nicht strikt genug durch und viele vermuten, dass es auch daran liegt, dass sie die verkauften Raids insgeheim sogar fördern wollen, damit auch Spieler ohne große Stammgruppen oder eine Gilde ihre Ziele erreichen können.

Die Fans von FFXIV hingegen sind sich sicher, dass Square Enix das Verbot strikt durchsetzen wird und es zukünftig keine verkauften Runs mehr im Party Finder geben wird.

Final Fantasy bringt neuen Abschnitt über Stalking

Was hat FFXIV noch geändert? Neben dem Paragraphen zum Thema Verkäufe im Party Finder gab es zudem eine wichtige Anpassung rund um das Thema Stalking. Dort heißt es unter anderem:

Es ist verboten, einen Spieler wie in den folgenden Beispielen beschrieben zu belästigen. Wenn eine Meldung eingereicht wurde und die verbotene Aktivität bestätigt wird, wird eine Strafe verhängt:

– Ständiges Aufsuchen von Orten, an denen sich jemand aufhält, obwohl er aufgefordert wurde, das Verhalten einzustellen.

– Ständiges Versenden von Nachrichten an eine Person, obwohl man aufgefordert wurde, dieses Verhalten einzustellen.

– Jemanden an seinem Bestimmungsort oder in seiner Wohnsiedlung überfallen, obwohl man ihn gebeten hat, das Verhalten einzustellen.

– Beharrliches Senden einer Freundschafts- oder Gruppenanfrage, obwohl man gebeten wurde, das Verhalten einzustellen.

– Das Erstellen neuer Charaktere, um jemandem zu schreiben, der einen auf die Block-Liste gesetzt hat, obwohl man aufgefordert wurden, dieses Verhalten einzustellen.

– Der Versuch, im Spiel mit einer Person in Kontakt zu treten, obwohl die offiziellen Behörden den Kontakt mit dieser Person im echten Leben verboten haben.

Die kompletten Anpassungen der Regeln könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Final Fantasy XIV anschauen.

Was sagt ihr zu den Anpassungen von Final Fantasy XIV? Sollte der Verkauf von Raids generell verboten werden oder genügt es, wenn dieser nicht mehr im Party Finder beworben werden darf?

Final Fantasy XIV erfreut sich gerade regem Zulauf von Spielern aus WoW. Ein Streamer hat seine erste große Rollenspiel-Party im neuen MMORPG erlebt und war hellauf begeistert:

Streamer spielt jahrelang WoW, ist überwältigt von einer Party in Final Fantasy XIV