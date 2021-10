WoW: Spieler werden für Raid-Selling kritisiert, nun verkauft der Chef selbst Raids im Stream

Ein weiterer Kritikpunkt am Boosting ist, dass es nicht nur für die Ingame-Währung Gold, sondern teilweise auch für Echtgeld angeboten wird. Zudem gibt es Spieler, die gezielt mit Echtgeld ihr Gold kaufen, um es dann in Boosting zu investieren. Deshalb verknüpfen viele Spieler Boosting direkt oder indirekt mit Echtgeld-Handel.

In diesem speziellen Fall geht es darum, dass Gruppen einen oder mehrere Plätze in ihrem Raid verkaufen, sodass die zahlenden Spieler dann Erfolge und Drops bekommen, an die sie sonst nicht gekommen wären.

Was steckt hinter dem Boosting? Boosting gibt es MMORPGs in verschiedensten Formen, jedoch geht es immer darum, dass ein stärkerer Spieler einem schwächeren hilft – oft gegen Bezahlung.

Wie fällt die Kritik an Ybarra aus? Im reddit und auf Twitter äußern sich viele Spieler negativ über das Verhalten von Ybarra. Viele von ihnen stören sich generell am Boosting und finden es bedenklich, wenn der Chef von WoW selbst seine Raids verkauft.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Wochenende hat er sogar live auf Twitch gezeigt, wie seine Gilde die heroische Version von Sanktum der Herrschaft, dem neuen Raid aus Patch 9.1, verkauft. Das ist in WoW nicht unüblich, doch wird von einigen Spielern nicht gerne gesehen.

In World of Warcraft verkaufen einige Gilden ihre Raid-Runs. Dabei spricht man vom sogenannten Boosting. Doch nicht alle Spieler finden Boosting gut. Nun hat der neue WoW-Chef Mike Ybarra selbst live auf Twitch Raids verkauft und ein Teil der Community läuft Sturm.

Insert

You are going to send email to