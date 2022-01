Sony reagiert auf Xbox-Deal mit Activision – Äußert sich zur Furcht der PS5-Fans

Nach der Enthüllung des möglichen Kaufs von Activision Blizzard durch Microsoft und Xbox hat sich nun auch Sony zum Thema geäußert. Im offiziellen Statement ging es dabei um die Spiele, die von Activision auch auf der PlayStation vertrieben werden.

Was ist das für ein Deal? In einer Ankündigung, die die Gaming-Industrie erschütterte, teilte Microsoft mit, dass sie den Publisher Activision Blizzard kaufen wollen. Dafür sollten satte 68,7 Milliarden hingeblättert werden, was mit Abstand der größte Kauf in der Geschichte des Gamings ist.

Er liegt weit vor dem vorherigen Rekordhalter Take Two, die den Entwickler Zynga für 14 Milliarden gekauft hatten und auch vor dem letzten großen Ankauf von Microsoft. Die Firma kaufte im September 2020 Bethesda / Zenimax für 7,5 Milliarden Dollar.

Die Aussicht auf den Deal sorgte auch bei Fans für heftige Reaktionen und viele sorgen sich nun, wie es um Spiele von Activision Blizzard bestellt ist, die bisher auch auf der PS5 erschienen oder noch erscheinen sollten. Dazu gehören beispielsweise Overwatch 2 und Diablo 4, aber auch Call of Duty.

Nun hat sich Sony zum Thema geäußert und versucht, die Wogen ein wenig zu glätten.

Sony glaubt, dass laufende Verträge gültig bleiben

Das sagt Sony im Statement: Aus dem Statement, das im US-Magazin Bloomberg veröffentlicht wurde, geht hervor, dass Sony wohl in unmittelbarer Zukunft keine großen Veränderungen erwartet.

Im Wortlaut heißt es:

Wir erwarten, dass Microsoft sich an die vertraglichen Vereinbarungen hält und weiterhin sicherstellt, dass Activision-Spiele plattformübergreifend sind. Sony-Sprecher via bloomberg.com

Weitere Details werden nicht genannt.

Was bedeutet das? Sony wird höchstwahrscheinlich Verträge mit Activision aufgesetzt haben, die Spiele wie Call Of Duty oder Overwatch betreffen.

Das Statement kann aber so gedeutet werden, dass alle bereits feststehenden Deals und Releases, die Activision betreffen, auch planmäßig fortgesetzt werden (sollen).

Hinzu kommt: Der Kauf soll laut Activision Blizzard voraussichtlich bis zum Ende des Finanzjahres 2023 abgeschlossen werden. Bis es so weit ist, wird der Publisher weiterhin autonom agieren.

Bis dahin erscheinen wahrscheinlich noch ein bis zwei Call-of-Duty-Ableger, auch Overwatch 2 und Diablo 4 könnten bis dahin veröffentlicht werden.

Bei Sony geht man also nicht davon aus, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt etwas ändern wird. Wie es allerdings danach weitergeht, ist unklar.

Wir haben den Kauf im Podcast analysiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Was sagt Microsoft dazu? In der Ankündigung des Deals hieß es zu dem Thema: “Die Spiele von Activision Blizzard werden auf einer Vielzahl von Plattformen gespielt und wir planen, diese Communitys auch in Zukunft zu unterstützen.”

Aktuell ist es schwer zu sagen, wie sich das Thema in den kommenden Monaten entwickeln wird.

Viele gehen davon aus, dass Microsoft dann so verfahren wird, wie es bereits beim Kauf von Skyrim- und Fallout-Entwickler Bethesda war. Bestehende Deals wie bei Deathloop wurden eingehalten, alle zukünftige Releases zu großen Marken sind aber Xbox- und PC-exklusiv und erscheinen im Gamepass.

Beruhigt euch das Statement von Sony? Was glaubt ihr, wie sich der Deal auswirken wird? Und was haltet ihr generell davon? Nehmt doch an unserer Umfrage dazu teil:

Microsoft plant Activision Blizzard zu kaufen – Ist das gut oder schlecht?