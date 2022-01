Vergesst die Meta-MP40 in CoD Warzone! Hier sind 3 Maschinenpistolen, die einfach besser sind

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Am Ende kommt es darauf an, dass ihr euch gut mit der Waffe fühlt und sicher. Probiert ein wenig rum, testet unsere Setups und überrascht Spieler der MP40, wenn ihr sie in einem Häuserkampf ohne Chance in den Gulag schickt.

Nicht immer sind die beliebtesten Waffen auch die besten. Die MP40 ist stark genug, um sich weiter als beliebteste Waffe der Warzone zu halten ( via wzranked.com, Stand 31.01.22 ). Doch sie gewinnt lang nicht alle Gefechte und besonders die neue Welgun überflügelt die Lieblings-MP in Warzone.

Was bringt mir die Welgun? Die neue MP der Season 1 schlägt die MP40 bei Schaden, Reichweite und Mobilität. Das Teil ist deutlich besser als die aktuelle Meta-MP. Nervig ist nur die Freischaltung in Warzone ohne den Vanguard-Multiplayer.

Nach der Einführung der neuen Vanguard-Waffen in Call of Duty: Warzone wurde schnell klar: MP40 und das LMG Bren übernehmen die Meta. Beide kamen mit scheinbar unschlagbaren Fähigkeiten ins Battle Royale.

Die MP40 hält sich seit Wochen als beliebteste Waffe in Call of Duty: Warzone . Dabei hat die Maschinenpistole starke Konkurrenz, die sogar bessere Leistung liefert. MeinMMO zeigt euch 3 starke Alternativen mit geprüften Setups.

