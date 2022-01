Neues Setup der beliebten MP40 rast durch CoD Warzone: „Ultimative Bewegungs-Geschwindigkeit“

Die MP40 ist die beliebteste Waffe in Call of Duty: Warzone und eine sehr starke Maschinenpistole. Wollt ihr noch mehr aus dem Vanguard-Überflieger rausholen, dann versucht dieses geprüfte Setup mit maximalem Fokus auf Speed und Tödlichkeit.

Die Maschinenpistole MP40 steht schon länger an der Spitze der beliebtesten Waffe von Call of Duty: Warzone (via wzranked.com). Mindestens bis zum Start der Season 2 am 14. Februar wird das wohl auch so bleiben.

Das sehr verbreitete Setup rund um den „317mm Lauf“ verrichtet dabei schon gute Arbeit. Aber was wäre, wenn ihr noch mehr aus der kleinen Bleispitze rausholen könntet?

Dafür zeigen wir euch auf MeinMMO ein Setup, das sich weiterhin angenehm kontrollieren lässt, aber voll auf die Tube drückt und euch maximal Bewegungs-Geschwindigkeit liefert.

CoD Warzone: MP40 Setup rennt wie eine „Cold War“-Waffe

Wie sieht das Setup aus? Im Vergleich zum allseits genutzten Meta-Setup optimiert ihr eurer Movement, lasst dafür aber ein wenig Reichweite liegen. Ihr geht knapp 1,5 Meter früher in den zweiten Schadensbereich bei ungefähr 8,5 Meter.

Dafür sind eure Werte bei Bewegungsgeschwindigkeit und Strafing mit dem Visier auf einem ganz anderen Level und die MP40 fühlt sich sehr viel mobiler an, was sich besonders im Nah- und Häuserkampf positiv bemerkbar macht.

CoD Warzone: MP40 Setup

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: Krausnick 221mm 01B

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Krausnick 33M Faltrahmen

Unterlauf: M1930 Strife gewinkelt

Magazin: 7,62-Gorenko 45-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Brand

Griff: Gekerbter Griff

Extra: Ruhig

Extra 2: Schnell

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: Krausnick 221mm 01B

Optic: Slater Reflector

Stock: Krausnick 33M Folding

Underbarrel: M1930 Strife Angled

Magazine: 7.62 Gorenko 45 Round Mags

Ammunition: Incendiary

Rear Grip: Grooved Grip

Perk: Steady

Perk 2: Quick

Was macht die MP40 so stark? Kurz nach der Zusammenführung von Warzone und Vanguard konnte sich die MP40 auf den obersten Plätzen der besten Waffen im Battle Royale festbeißen und ließ sich bisher nicht vom Thron stoßen.

Die MP40 bietet euch eine starke Werte-Mischung: Sie ist mobil, lässt sich einfach kontrollieren und haut auch noch richtig rein. Im ersten Schadensbereich liegt die Time-to-Kill unter 500 Millisekunden – schon das allein würde sie zu einem Favoriten machen.

Das Setup wird empfohlen von Warzone-YouTuber „P4wnyhof“, der die MP40 mit „ultimativer Bewegungsgeschwindigkeit“ gebaut hat. Schaut bei seinem englischen Video vorbei, wenn ihr Gameplay des Setups sehen wollt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sucht ihr derzeit nach einer Alternative zur Warzone, hört in unseren Podcast rein. Wir reden über die neusten Shooter-Releases Anfang 2022.

Die große Beliebtheit zusammen mit dem starken Schaden macht die MP40 auch sehr anfällig – nämlich für Nerfs. Schon mit dem Start der Season 2 könnte das Zeitalter der MP40 vorbei sein – genau wie das des Über-LMGs „Bren“.

Genießt die Stärke der beiden Waffen, solange es geht. Alternativen für die beiden starken Waffen findet ihr bereits hier. Allerdings sind die aktuellen Lieblinge der Spieler keine overpowerten Monster.

Werden sie abgeschwächt, findet die Community sicher schnell passende Ersatz-Geräte.