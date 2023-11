Insider-Bericht erklärt die vielen Probleme von CoD MW 3: „Kürzeste Entwicklungszeit seit Jahren“

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Call of Duty Modern Warfare 3 World Premiere First Level Trailer – Opening Night Live 2023

Was ist das Problem an der Kampagne?

Die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 hat vernichtende Kritiken erhalten. Vor allem der geringe Umfang wird von vielen bemängelt. Der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier hat mit Mitarbeitern von Sledgehammer Games gesprochen und deckt auf, was bei der Entwicklung des Spiels schieflief.

Insert

You are going to send email to