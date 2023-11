CoD MW3: Die 7 besten Tipps, wie ihr eure Waffen schneller levelt

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Wer schnell ist, kann sich eventuell auch via dem Modus Stellung auf der Map Quarry einiges an XP sichern: Eine Karte in CoD MW3 ist so verbuggt, dass jede Runde nach Sekunden endet

Je mehr Leute teilnehmen und je mehr Zeit ihr habt, desto mehr Erfahrungspunkte pro Runde könnt ihr freischalten. In Bodenkrieg stellen sich 64 Spieler in zwei Teams einander. Das ist die größte Spielermenge, die das Game aktuell anbietet.

Im Game könnt ihr sogenannte Prestige Tokens erhalten oder sie aus dem Vorgänger CoD MW2 mitgebracht haben ( GameStar ). Für das Leveln der Waffen sind die Doppel-XP-Tokens am wichtigsten. Aktiviert ihr einen davon, erhaltet ihr in den kommenden zwei Stunden doppelte Erfahrung für eure Waffen.

Habt daher schlicht ein Auge darauf, was täglich vom Spiel verlangt wird und arbeitet ab, was für euch sinnvoll ist.

CoD MW3 stellt euch auch für Waffen spezifische Herausforderungen, die ihr abschließen könnt. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr eine bestimmte Menge an Kopfschüssen in einer entsprechend kurzen Zeitspanne schaffen müsst – mit einer bestimmten Waffengattung. Oder ihr müsst fünf Doppelkills schaffen.

