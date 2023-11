Eine Karte in CoD MW3 ist so verbuggt, dass jede Runde nach Sekunden endet

Seit 6 Uhr morgens könnt ihr Call of Duty: Modern Warfare 3 zocken. Bei einem neuen Release ist mit allerlei Bugs zu rechnen. Allerdings sind die Multiplayer-Spawns zum Release von CoD schon fast legendär. Und auch in MW3 gibt es aktuell einen Game-Breaking Bug, der eure Runde zackig beenden kann.

Was für ein Bug ist es? Der Bug, um den es hier geht, kann dazu beitragen, eure Runden frühzeitig zu beenden. Er sorgt nämlich dafür, dass Spieler des Hardpoint-Modus im Multiplayer auf der Map Quarry alle am gleichen Spawn-Punkt erscheinen.

Was ist Hardpoint? Hardpoint ist ein Multiplayer-Modus aus vielen CoD-Spielen. Hierbei müsst ihr einen Punkt einnehmen und diesen mit eurem Team halten. Ältere Punkte verschwinden irgendwann und neue werden generiert. So seid ihr immer in Bewegung. In CoD: MW3 heißt der Modus auf Deutsch Stellung .

Das wiederum sorgt dafür, dass die Spieler mit der schnellsten Reaktion und/oder dem besten Aim hier schon die Chance haben, die meisten ihrer Kontrahenten innerhalb weniger Sekunden auszuschalten. Den so besiegten Spielern bleibt nichts anderes übrig, als sich neu in die Warteschlange für eine Map zu begeben. Natürlich in der Hoffnung, nicht noch einmal auf Quarry zu landen.

So sieht Quarry aktuell in CoD: MW3 aus. Allerdings im Herrschaft-Modus.

Durch das aus dem Bug resultierende Blutbad kann die Map schwierig für sensiblere Spieler sein: Das Match startet und statt des erwarteten Games ist man in einem lauten Sturm aus Schüssen, Blutspritzern und fallenden Körpern gefangen. Wer CoD: MW3 spielt, wird zwar wissen, worauf man sich mit einem Shooter einlässt, aber ein solches Massaker kommt dann doch überraschend.

Hier ein Ausschnitt, wie das Blutbad aussehen kann – gepostet von einem X.com-User:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Alle Infos zum heutigen Release des Games findet ihr übrigens hier:

Hat der Bug auch Vorteile? Der Bug bringt tatsächlich auch Vorteile – Ja. Ihr könnt nämlich durch den Bug innerhalb kürzester Zeit eine ganze Menge Erfahrungspunkte sammeln. Wenn ihr zu den oben erwähnten Spielern mit schneller Reaktion und/oder gutem Aim gehört.

Dann liefert euch das Spiel nämlich alle eure potenziellen Kills auf dem Silbertablett und ihr müsst nur noch abdrücken. Das wiederum hilft euch dabei, schneller auf höhere Ränge aufzusteigen und so mehr Items und Prestige zu erhalten.

Arbeitet Activision bereits an einem Fix? Aller Wahrscheinlichkeit ja. Spawn-Bugs im Speziellen zerstören für viele Spieler den Spaß am Zocken. Zudem ist es nicht gewollt, dass man seine Gegner derart schnell ausschaltet und die entsprechenden Erfahrungspunkte sammelt. Das soll graduell und mit der voranschreitenden Spielzeit passieren.

In der Vergangenheit hat Activision bei genau solchen Bugs auch immer flinke Finger und ein schnelles Fixen bewiesen. Es gibt keinen Grund zu denken, dass dies hier anders sein wird. Der Vorgänger CoD: MW2 war zum Beispiel zum Release eine Spielwiese für Trickshotter. Die Entwickler deaktivierten damals kurzerhand die für den Glitch verantwortlichen Waffenaufsätze.

Erfreut euch also an dem XP-Boost, solange er noch im Game ist. Oder voted gegen die Map, wenn ihr das Blutbad umgehen möchtet.

MeinMMO konnte zum Zeitpunkt der News leider auch nicht feststellen, ob Activision die Map nicht schon für den Modus gesperrt hat. Trotz mehrfachem Spielstart wurde Quarry leider nicht in Hardpoint ausgespielt. Es kann also sein, dass Activision sogar schon an einer Lösung dran ist.

Mehr zu CoD: MW3:

CoD MW3: Entwickler schwärmen von ihrem Bösewicht: „Wie einschüchternd ist dieser Charakter?“