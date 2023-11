CoD MW 3 startet heute auf PC, PS5, Xbox Series – Um wie viel Uhr geht’s los?

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Was ist mit der Kampagne? Die Kampagne von Call of Duty: MW 3 konnte von Vorbestellern schon seit dem 2. November 2023 gezockt werden . Ab heute steht sie allen Spielern zur Verfügung, die sich erst jetzt für den Kauf des Spiels entschieden haben.

So geht es mit den Zombies in CoD MW 3 zu:

Wie viel Speicherplatz muss ich einplanen? Je nachdem, welche Inhalte ihr euch herunterladet und auf welcher Plattform ihr spielt, müsst ihr unterschiedliche Speicherplatzgrößen einberechnen. Laut Den of Geek müsst ihr so viel auf euren Festplatten freihalten:

Heute feiert Call of Duty Modern Warfare 3 seinen Release. Nachdem Spieler bereits vorab in die Kampagne schauen konnten, folgen heute der Multiplayer- und der Zombies-Modus. MeinMMO verrät euch, zu welcher Uhrzeit es losgeht.

