CoD: MW 3 zeigt bei der gamescom einen 1. exklusiven Einblick in eine Mission

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Wann erscheint Modern Warfare 3? Der neueste Teil der Shooter-Reihe wird am 10. November 2023 seinen Release haben und für PC auf Battle.net und Steam sowie für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Call of Duty Modern Warfare 3 World Premiere First Level Trailer – Opening Night Live 2023

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird der direkte Nachfolger von Call of Duty Modern Warfare 2. In dem Spiel müssen sich Captain Price und Task Force 141 einer gewaltigen Bedrohung stellen.

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2023 wurde ein neuer Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 veröffentlicht, der einen exklusiven ersten Einblick in eine Mission des kommenden Spiels zeigte.

