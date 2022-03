Back 4 Blood: Erster DLC bringt 2 neue Charaktere – aber keine Kampagne?

Wer kann den DLC spielen? Grundsätzlich kann jeder den DLC spielen, der sich den Season Pass gekauft hat oder den DLC nachträglich einzeln kauft. Eine Besonderheit bei Back 4 Blood ist jedoch, dass alle DLC-Inhalte auch von Freunden gespielt werden können, wenn mindestens ein Gruppenmitglied diese Inhalte besitzt. Es muss also nicht jeder den DLC kaufen – es reicht, wenn ein Spieler in der Gruppe die neuen Inhalte besitzt.

Was steckt sonst noch im DLC? Neben den großen Änderungen gibt es auch 8 neue Skins für die Cleaner, die ihr erspielen könnt. Dabei handelt es sich offenbar um Schutzanzüge, die wohl gut geeignet sind, wenn es tief in die Tunnel unter der Stadt geht.

Warped Ridden: Es scheint keine ganz neuen Spezial-Zombies zu geben, dafür aber 3 Abwandlungen der bereits bekannten Zombies. Diese neuen „Warped“-Variationen haben schwarze Stacheln, die aus Kopf und Rücken ragen und so auf den ersten Blick von anderen Zombies zu unterscheiden sind. Was genau ihre Spezialfähigkeiten sind, ist noch nicht bekannt.

