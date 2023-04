Für weniger als 15 Euro gibt’s gerade 6 geniale Koop-Shooter, mit denen euer Freundeskreis endlich wieder gemeinsam spielen kann

Was kostet das Bundle? Der genaue Preis des Bundles für alle 6 Spiele unterliegt durchgehend einem kleinen Wandel. Zum Zeitpunkt dieses Artikels liegt der Preis bei 13,75 € – also recht erschwinglich. Zum Vergleich: Würdet ihr die Spiele zu ihrem Originalpreis einzeln kaufen, müsstet ihr – Sonderangebote ausgenommen – knapp 220 € auf den Tisch legen.

Gamer wird gefragt, was er zum Ehejubiläum will, wünscht sich scherzhaft einen Gaming-PC – Seine Frau schenkt ihm Hardware für 2.000 Euro

Was steckt in Bundle? Insgesamt 6 verschiedene Shooter, in denen ihr gemeinsam Zombies, Infizierte, Monster oder Aliens jagt. Darunter sind auch einige große Titel der letzten Jahre:

Genau für diese Probleme gibt es jetzt ein Humble Bundle, in dem 6 großartige Koop-Shooter stecken: Das “Fight 4 Your Friends”-Bundle.

