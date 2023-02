Back 4 Blood ist „fertig“ – Entwickler stellen Arbeit ein, es gibt keine DLCs mehr

Die Reise für den Zombie-Shooter „Back 4 Blood“ ist vorbei. Weniger als 2 Jahre nach dem Release ist klar: Die Entwickler hören auf, am Spiel zu arbeiten.

Für viele Spielerinnen und Spieler sollte es der geistige Nachfolger von Left 4 Dead werden. Andere befürchteten, dass es wie Evolve unter keinem guten Stern stand und recht schnell eingestellt würde. Jetzt haben die Entwickler von Turtle Rock selbst angekündigt: Back 4 Blood wird nicht weiterentwickelt. Man ist fertig mit dem Spiel und arbeitet nun an einem neuen Projekt.

Entwickler verabschieden sich, kündigen neues Projekt an: In einem recht kleinen Beitrag erklärten die Entwickler hinter Back 4 Blood, dass das Spiel nun fertig sei und man weiterziehen werde (via turtlerockstudios.com). Genau heißt es:

Seid gegrüßt, Cleaner!

Was für ein fantastisches Jahr 2022 doch für uns war. Zuerst wollen wir allen von euch dafür danken, dass ihr Back 4 Blood zu dem gemacht habt, was es heute ist. Mit drei Erweiterungen – Tunnels of Terror, Children of the Worm und River of Blood – haben wir ein fantastisches Abenteuer gemeinsam hinter den Wällen von Fort Hope erlebt. Diese Phase unseres Krieges gegen die Ridden findet nun ein Ende.

Turtle Rock Studios ist tatsächlich ein ziemlich kleines Studio, um große AAA-Titel zu entwickeln. Wir haben gar nicht genug Leute um weiter an Back 4 Blood zu arbeiten, während wir ein anders Spiel erschaffen – ja, ein weiteres Spiel! Deshalb ist es an der Zeit für uns, die Köpfe zusammenzustecken, zurück ins Labor zu gehen und an der nächsten großen Sache zu arbeiten.

Unerschrockene Cleaner, das hier ist kein ‘Auf Wiedersehen’. (…)

Während wir nun kurzfristig ein wenig ruhiger sein werden, versprechen wir, dass wir zurück sein werden – größer, mutiger und besser als je zuvor.