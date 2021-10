Back 4 Blood: Spieler haben 90 € bezahlt, nur um trollen zu können

Back 4 Blood ist endlich live – aber die Trolle sind auch am Start. Einige berichten darüber, dass manche Geld gezahlt haben, nur um nerven zu können.

Wer in den letzten 4 Tagen bereits in den Early Access von Back 4 Blood reingeschnuppert hat, der hatte nicht nur schöne Erlebnisse. Das lag nicht nur an kleineren Bugs und einem mitunter fragwürdigen Balancing, sondern vor allem auch an trollenden Mitspielern.

Denn wer über Quick-Match nach Gleichgesinnten sucht, der findet oft fragwürdige Individuen, die offenbar nur eines im Sinn haben: den anderen Spielern den Spaß zu vermiesen.

Was ist das Problem? Back 4 Blood ist ein Spiel, das extrem stark auf Kooperation und Teamplay ausgelegt ist. Für Egoisten ist in dem Zombie-Shooter einfach kein Platz, denn alleine kann man kaum bestehen. Dennoch haben es sich einige Spieler offenbar zur Aufgabe gemacht, möglichst viel zu Trollen.

Der richtige Knackpunkt hierbei ist, dass es keine Funktion gibt, einen Spieler aus der laufenden Partie auszuschließen. Die Funktion zum „Kicken“ oder einer Abstimmung darüber, die fehlt einfach.

Was ist daran so absurd? Besonders merkwürdig ist, dass diese Trolle offenbar 90 € für Back 4 Blood ausgegeben haben, nur um andere Spieler zu nerven. Denn die letzten 4 Tage konnte man nur bereits spielen, wenn man mindestens die Deluxe-Edition besaß und somit am Early Access teilnehmen konnte.

Für einige Trolle stellt Geld offenbar kein Hindernis dar, um sich richtig unbeliebt zu machen.

Was hat das für Folgen? Trolle können Spiele „gefangen“ nehmen. Wenn sie etwa am Ende einer Partie nicht den Safe-Room betreten und sich stattdessen irgendwo auf der Karte verschanzen, dann nimmt die Runde einfach kein Ende. Die einzige Möglichkeit für den Rest des Teams ist es dann, zum Troll zurückzukehren und ihm selbst die Lebenslichter auszupusten. Das wiederum geht allerdings nicht auf der leichtesten Schwierigkeit – denn dort gibt es kein „Friendly Fire“.

Das führt dann zu solchen Szenen, in denen der Troll einfach teabaggend irgendwo auf der Karte wartet, bis der Rest keinen Spaß mehr hat:

In dem Fall hilft nichts anderes als geduldig zu warten, dass der Troll doch noch seinen Hintern in den Safe-Room schwingt oder irgendwann die Lust verliert und das Spiel freiwillig verlässt, bevor es der Rest des Teams tut.

Was kann man dagegen tun? Grundsätzlich recht wenig, zumindest in der laufenden Partie. Die vorerst beste Lösung ist wohl, das Spiel noch in der Lobby (in Fort Hope) auf privat zu stellen, sodass keine „Randoms“ dem Spiel beitreten können. Ladet dann über die Freundesliste nur Spieler direkt ein, mit denen ihr spielen wollt und von denen ihr wisst, dass sie euch nicht trollend in den Rücken fallen.

Im Zweifelsfall könnt ihr eure Partie auch mit nur 2 oder 3 Spielern starten und den Rest mit Bots auffüllen. Auch wenn die Bots nicht gerade zum Besten von Back 4 Blood gehört, ist ein Bot doch allemal besser als ein Troll, der das eigene Team permanent reizt und ihnen die Zeit stiehlt.

Es ist davon auszugehen, dass die Entwickler hier nachträglich ein System einführen, um unliebsame Mitspieler aus einer Partie auszuschließen. Allerdings besteht dann auch die Gefahr, dass das System übermäßig genutzt wird, um Spieler auch schon bei kleinen Fehlern aus einer Runde zu werfen – eine Sorge der Spieler, die das noch aus Left 4 Dead kennen.

Alternative Lösungsansätze wären etwa, die Karte nach und nach durch einen „Schwarm“ einzuschränken, sobald das erste Team-Mitglied im Safe-Room ist – das geschieht etwa schon im PvP-Modus oder bei bestimmten Bosskämpfen in der Kampagne. Dann müsste der Rest des Teams sich sputen, um nicht irgendwann automatisch getötet zu werden.

Habt ihr auch schon solche Trolle in Back 4 Blood erlebt? Oder wurdet ihr bisher von solchen Störenfrieden glücklicherweise verschont?