Habt ihr schon interessante Builds in Back 4 Blood ausprobiert? Oder habt ihr schon geplant, mit welchen Karten ihr in die Schlacht gegen die Zombies zieht?

Das Deck verzichtet dabei allerdings auf die Fähigkeit zu Sprinten, dafür ist die normale Bewegungsgeschwindigkeit drastisch erhöht. Gleichzeitig ist der Charakter im Umgang mit den meisten Feuerwaffen ungeübt. Mehr als eine Person sollte also nicht so ein Deck im Team spielen – außer ihr wollt als absolute „Meme-Truppe“ losziehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die wichtigsten Effekte dabei sind eine Steigerung des Nahkampfschadens sowie eine extreme Erhöhung der Nahkampfgeschwindigkeit. Diese stapelt sich sogar immer weiter, je mehr Zombies anrücken und bezwungen werden. Kombiniert mit einer massiven Eigenheilung und sogar temporären Lebenspunkten, wann immer ein Zombie in der Nähe stirbt, lässt sich damit fast jede Horde zu Klump prügeln. Gleichzeitig verbrauchen Nahkampfangriffe aber weniger Ausdauer und jeder Kill regeneriert einen Teil der Ausdauer – das Hacken und Schnetzeln kann also endlos weitergehen, solange Zombies angelaufen kommen und man nicht zu oft ins Leere schlägt.

Warum funktioniert das so gut? Viele Karten in diesem Deck bauen aufeinander auf und verstärken sich quasi gegenseitig. Hohe Synergien sorgen dafür, dass ein steter Strom an Zombies keine Bedrohung ist, sondern den Charakter auch permanent am Leben halten.

Was sind Decks? Decks und die damit verbundenen Karten sind quasi die Individualisierung in Back 4 Blood. Jede Karte gewährt einen eigenen Bonus und sorgt dafür, dass ihr nach und nach im Verlauf der Level immer stärker werdet. Die Decks lassen sich frei anpassen und individualisieren, sodass jede Menge unterschiedliche Kombinationen möglich sind. Ein Spieler kann sich etwa auf Heilung fokussieren, während ein anderer besonders gut mit der Schrotflinte ballert – oder eben im Nahkampf komplett ausrastet.

Insert

You are going to send email to