Wer also eine langsame Internet-Leitung hat und auf dem PC spielen will, wird sich nachher eine ganze Weile gedulden müssen.

Welche Vorteile beide Versionen, neben dem frühzeitigen Zugang, noch so bieten, haben wir in diesem Artikel erklärt:

Dabei haben die “Cleaner” jede Menge Waffen, Talente in Form von Karten und charakterspezifische Boni im Gepäck. Aber auch die Zombies wissen sich zu wehren – besondere Spezialinfizierte machen den Spielern das Leben und den eigentlich so kurzen Weg zum nächsten Safe-Room zur Hölle.

Was ist Back 4 Blood? Back 4 Blood ist ein Koop-Zombie-Survival-Shooter für 4 Spieler von Turtle Rock Studios. Das sind die Macher von Evolve oder dem inzwischen legendären Left 4 Dead. Die Namensgebung bei Back 4 Blood ist ähnlich und auch das Spielprinzip erinnert an den alten Zombie-Hit. 4 Spieler kämpfen sich durch recht kurze, aber knackige Levels, um von einem Safe-Room zum nächsten zu gelangen.

Nach einer Verschiebung des Release-Termins, einer sehr erfolgreichen offenen Beta und langen Monaten des Wartens ist es heute endlich so weit. Back 4 Blood wird veröffentlicht und alle, die sich nach Zombie-Action gesehnt haben, können endlich jede Menge Untote in das Jenseits befördern.

Insert

You are going to send email to