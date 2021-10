Au Backe, Back 4 Blood braucht ganz dringend einen Patch

Dabei möchte ich ganz klar herausstellen, dass bei Weitem nicht „alles schlecht“ in Back 4 Blood ist. Einiges hat sich seit der Beta tatsächlich noch zum Besseren gewandelt und vieles war auch schon in der Beta gut, das jetzt nach wie vor klasse ist.

Wenn man befürchtet, dass sich Spieler dann absprechen und Siege gegenseitig zuschieben – geht dagegen vor. Wer PvP-Matches vor dem Ende verlässt, der bekommt eine Matchmaking-Sperre, die immer größer wird. Wiederholungstäter schmeißt man nach einer Weile einfach in einen gesonderten Matchmaking-Pool, aus dem sie nur rauskommen, wenn sie X Partien am Stück ohne Disconnect abschließen.

Das so zu handhaben ist komplett absurd. In 2021 sollte es im Game-Design zum absoluten Standard gehören, dass in einem PvP-Match automatisch Seite A gewinnt, wenn Seite B aufgibt und das Spiel verlässt.

Aktuell ist es so: Team A spielt als Zombies richtig gut und vernichtet das Team B der Cleaner innerhalb weniger Sekunden. Team B sieht das Match damit schon als verloren an und geht einfach raus.

Dennoch gibt es eine Gruppe von Spielern, die sich mit dem Swarm-Modus angefreundet hat und diesen gerne spielen will. Doch in der Early-Access-Version des Spiels gibt es einen riesigen, gravierenden Fehler:

Dabei verstehe ich den Sinn dieser Änderung durchaus. In der Beta konnten Spieler nahezu permanent immer wieder in den letzten Saferoom zurückgehen, um sich vor dem finalen Kampf nochmal mit Items und Munition einzudecken. Das war einfach kein gutes Game-Design und hat die Matches auch langweiliger gemacht.

Irgendein Entwickler bei Back 4 Blood muss das gelesen haben und irre lachend mit einem „Ihr wollt mehr? Dann kriegt ihr mehr!“ an den Spawn-Eigenschaften gedreht haben. Denn jetzt sind die Maps voll von Spezial-Infizierten. Es vergehen kaum 20 Sekunden, in denen nicht ein Tallboy um die Ecke schlurft oder ein Exploder auftaucht – selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad.

Die besonderen Zombies, wie Tallboy, Exploder oder Snitch kamen in der Beta vergleichsweise selten vor. Nur gelegentlich sah man diese besonderen Varianten, was viele Spieler störte.

