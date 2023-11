Diablo 4: Lebender Stahl verwenden – Alle Fundorte auf der Karte und wie ihr sie einsetzen könnt

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Lebender Stahl wird dazu benötigt, um Grigoire zu beschwören, einen untoten heiligen Ritter. Er befindet sich in der Trockensteppe in einem Dungeon namens „Halle der Sühne“. Der Dungeon erscheint erst im Weltstufe 3 oder 4. Unter diesen Stufen existiert der Dungeon für euch nicht.

Das solltet ihr wissen: Es kursiert ein Problem, indem die Truhen in den fixen Spawn-Punkten nicht erscheinen. Grund dafür ist ein visueller Bug, da die Truhen da sind, jedoch unsichtbar sind. Das Problem könnt ihr beheben, indem ihr mit eurem Helden in ein anderes Gebiet oder Dungeon reist oder schnell euren Charakter wechselt. Kehrt dann zur Truhe zurück. Sie müsste nun zu sehen sein (via youtube.com )

Wir zeigen euch jetzt die Fundorte aller Kisten in jedem Höllenflutgebiet, das in Diablo 4 existiert. Alle Spawn-Punkte sind fix und rotieren pro Stunde durch.

In Diablo 4 gibt es seit Season 2 eine neue Ressource, die Spieler farmen können: lebender Stahl. Dieses Item ist nicht nur selten, sondern auch wichtig, denn mit der richtigen Menge könnt ihr schnell an Uber-Uniques für eure Helden herankommen. Wir zeigen euch alle Fundorte auf der Karte, wie ihr sie verwenden könnt und ob man lebenden Stahl auch kaufen kann.

