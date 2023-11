Eine kleine Änderung behebt das größte Problem in Diablo 4 Season 2: „Danke, dass ihr auf’s Feedback hört“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Diablo IV: Vessel of Hatred soll ein „Schritt nach vorne“ sein – So soll es weitergehen

In mehreren Threads auf Reddit diskutieren die Spieler die Änderung, teilweise mit erstaunten Ausrufen, als ihnen die erhöhten Drops selbst aufgefallen sind. Der Patch kommt durchweg gut an, Kritik sucht man vergebens.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Diablo 4 hat einen neuen Hotfix bekommen. In diesem verbessern die Entwickler die Drop-Rate von Lebendem Stahl, den ihr benötigt, um Uber Duriel zu beschwören. Das heißt, ihr könnt nun leichter die besten Items im Spiel farmen. Bei Spielern kommt das enorm gut an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to