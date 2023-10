Ihr könnt in Diablo 4 die besten Items jetzt gezielt farmen – Spieler rechnen aus, wie lange das dauert

Uber Uniques sind die besten Items in Diablo 4, galten aber die längste Zeit seit Release als nutzlos – weil so gut wie niemand sie bekommen konnte. Jetzt, in Season 2, sind die Waffen und Rüstungen deutlich zugänglicher. Trotzdem müsst ihr viel Zeit investieren, wie Spieler zeigen.

Das sind die Items:

Uber Uniques sind besondere Versionen von einzigartigen Gegenständen. Durch ihre enorme Seltenheit empfanden die Spieler sie aber als „Verschwendung von Entwicklungszeit.“

Die Items macht aus, dass sie für so gut wie jede Klasse die besten Gegenstände darstellen. Seit Season 2 könnt ihr Uber Uniques gezielt farmen. Dazu müsst ihr den neuen Boss Uber Duriel besiegen.

Allerdings habt ihr selbst hier nur eine Chance dazu, ein solches Item zu bekommen. Ein Experte spricht von rund 2 % pro Kill, was dennoch deutlich mehr ist als je zuvor.

Wie lange brauche ich zum Farmen? In einem Thread auf Reddit rechnet ein Nutzer aus, wie viel Zeit er benötigt, um sein gewünschtes Uber Unique zu finden. Die Grundlage: Duriel könnt ihr nur beschwören, indem ihr Lebenden Stahl einsetzt.

Dieses Material bekommt ihr nur in Höllenfluten und dazu auch noch spärlich. Die Spieler rechnen mit 5–6 Drops pro Flut. In der Rechnung zeigt der Spieler, wie viele Höllenfluten er braucht, um genügend Stahl zu bekommen, damit er Duriel so oft beschwören kann, dass statistisch ein Uber Unique droppt.

In einem Kommentar zeigt jedoch jemand mit offenbar größerem mathematischen Verständnis, dass diese Rechnung falsch ist und korrigiert mit komplizierter Mathematik:

Zauberer, Jäger und Druiden brauchen demnach:

173 Kills auf Duriel für eine Chance von 50 %

346 Kills für eine Chance von 75 %

1.149 Kills für eine Chance von 99 %

Barbaren und Totenbeschwörer bräuchten:

208 Kills auf Duriel für eine Chance von 50 %

415 Kills für eine Chance von 75 %

1.379 Kills für eine Chance von 99 %

Zauberer, Jäger und Druiden haben einen kleineren Pool an spezifischen Items, weswegen sie es leichter haben. Anmerkung: wir sind keine Mathematik-Seite. Wenn jemand Fehler in der Rechnung findet, gerne kommentieren.

Im schlechtesten Fall entspricht das rund 2.300 Höllenfluten, wenn ihr dort 6 Lebenden Stahl bekommt. Die Zahlen klingen hoch, gelten aber für ein spezifisches Uber Unique. Wollt ihr nur ein beliebiges haben, liegen die Werte zwischen 34 und 228 Kills (entspricht bis zu 38 Fluten).

„Der Anspruch der Leute nervt“

Im gleichen Thread und auch schon früher diskutieren die Spieler darüber, dass die niedrigen Drop-Raten und der benötigte Farm gar nicht so schlimm seien. Zum einen sei es gut, dass man nicht einfach alles hinterher geschmissen bekomme.

So habe man etwas zu tun und schon in Diablo 2 sei es quasi unmöglich gewesen, die besten Runen selbst zu finden. Zum anderen bräuchte man aber auch gar keine Uber Uniques. Die seien zwar für viele der besten Builds in Diablo 4 der „Best in Slot“, aber keineswegs Build-definierend.

Der Unterschied zu Diablo 2 sei, dass man hier nicht einfach tauschen könnte, weil der Handel mit Uber Uniqes beschränkt ist. Trotzdem seien diese Items ein absolutes Luxus-Problem. Um einen guten Build zu spielen und Spaß zu haben, brauche man sie nicht.

Umso mehr könne man sich freuen, wenn man doch einmal ein Uber Unique finde. Das wäre dann ein toller Moment. Generell macht die Season 2 aber wohl im Moment vieles richtig, finden die Spieler:

