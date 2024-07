Diablo 4: Spieler zerstört das beste Item im Spiel, „damit ihr seht, ob es sich lohnt“

Um ein Uber-Unique in Diablo 4 zu bekommen, braucht man viel Glück. Ein Spieler hat eines von ihnen zerlegt, um die Transmogrifikationen freizuschalten.

Welches Item hat der Spieler zerstört? Es handelt sich hier um das Uber-Unique „Harlekinskrone“. Der Kopfschutz hat feste Eigenschaften und gilt als der beste Kopfschutz für so gut wie jeden Build in Diablo 4. Viele Spielerinnen und Spieler nennen den Kopfschutz auch „Shako“.

Wer die begehrten Uber-Uniques und besonders die Harlekinskrone finden will, braucht ziemlich viel Glück. Ein Spieler hat sogar zwei Ubers in kurzer Zeit bekommen. Und ein anderer Spieler zeigt auf Reddit die Transmogrifikationen, die die Harlekinskrone mitbringt. Dafür musste er das Item beim Schmied aber erst zerlegen.

Uber zerlegt, um die Farbpalette zu sehen

Warum hat er den Kopfschutz zerlegt? Auf Reddit schreibt „rudowinger“, dass man die Transmogrifikationen und seine Färbungen freischaltet, wenn man die Harlekinskrone zerlegt. Das bedeutet: Ihr könnt das Aussehen des Items nachfolgend auf andere Items der Kategorie anwenden.

Rüstet ihr die Harlekinskrone allerdings aus, ohne den Kopfschutz zu verbergen oder optisch zu verändern, könnt ihr die Farbe davon nicht ändern. Das ist bei Items, deren Transmog ihr freigeschaltet habt, anders.

Im Kommentar schreibt „rudowinger“, er hat das Item zerlegt und einen Screenshot hochgeladen, damit andere Spielerinnen und Spieler sehen können, ob die Transmogrifikation und die Farben es wert sind.

Wie reagieren andere Spieler? Ein paar Spieler danken ihm für die Aktion. „lumpthefoff“ schreibt: „Ich schätze das Opfer, das du gebracht hast. Ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich es mir leisten kann, ein Shako zu zerlegen.“

Andere kritisieren das Aussehen des Kopfschutzes. „Awkward_Confusion_91“ meint: „Der beste Helm des Spiels und doch der hässlichste …“ Und ein anderer Nutzer schreibt im Kommentar: „Es ist nur ein schlecht aussehender Hut.“

Manche Nutzerinnen und Nutzer wirken irritiert. „GetOffMyBrokenBack“ schreibt im Kommentar: „Ja, so funktioniert das Zerlegen in der Regel.“ Allerdings war das nicht seit dem Release von Diablo 4 möglich. „gmotelet“ merkt an, dass er durch das Zerlegen in „Season 0“ keine Transmogrifikation erhalten hat.

Seit wann geht das? Laut Patch Notes kam die Option mit Patch 1.3.0 in Diablo 4. Seit Januar erhaltet ihr also die Transmogrifikation, wenn ihr die Harlekinskrone beim Schmied zerlegt. Der genaue Wortlaut aus dem Patch: „Über-einzigartige Gegenstände können jetzt als Transmogrifikationen freigeschaltet werden.“

Wenn ihr das begehrte Uber-Unique farmen wollt – sei es, um es auszurüsten oder zum Zerlegen – haben wir euch hier zusammengefasst, wie ihr den Kopfschutz bekommt und was ihn ausmacht: Die Harlekinskrone ist eines der seltensten Items in Diablo 4 – So bekommt ihr sie