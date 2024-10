Erbe der Verdammnis ist eines der seltensten Items in Diablo 4 – So bekommt ihr den Helm

In Diablo 4 gibt es besonders seltene, einzigartige Items – die Mythic Uniques. Dazu gehört auch der Kopfschutz Erbe der Verdammnis ( Heir of Perdition ). Wir zeigen euch, wie ihr den Helm bekommt und was ihn ausmacht.

Was ist das für ein Item? Erbe der Verdammnis ist ein mythischer Kopfschutz. Das bedeutet, dass er zu den seltensten Items in Diablo 4 gehört. Das Mythic Unique ist eines der Uniques, die in Season 6 von Diablo 4 hinzukamen. Alle Klassen können den Kopfschutz ausrüsten.

Was kann das Item? Der Kopfschutz verfügt über interessante Effekte, denn er gibt euch einen Bonus auf euren Schaden gegen Engel und Dämonen. Im Grunde bedeutet es: Ihr macht mehr Schaden gegen eine große Zahl an Monstern, die ihr in Sanktuario antrefft, etwa in der Höllenflut.

Engel gibt es in Diablo 4 allerdings nicht. In Diablo 3 kamen sie mit der Erweiterung Reaper of Souls dazu. Was es hiermit genau auf sich hat, ist bisher also unklar.

Das Mythic Unique “Erbe der Verdammnis” in Diablo 4. Quelle: wowhead

Zusätzlich erhöht er euren allgemeinen Schaden und verschafft euch Boni auf folgende Stats:

kritische Trefferchance

Glückstrefferchance

Bewegungsgeschwindigkeit

Ränge auf Kern-Skills

Um zu erkennen, welches Item besser ist, solltet ihr zwei Einstellungen in Diablo 4 aktivieren:

Erbe der Verdammnis gezielt farmen

Wo finde ich das Erbe der Verdammnis? Um das Mythic Unique gedroppt zu bekommen, könnt ihr euer Glück bei den „gequälten“ Bossen versuchen. Die Bosse findet ihr seit Season 6 auf den vier neuen Qual-Stufen und könnt sie mit den üblichen Mats beschwören. Stygische Steine braucht ihr dafür nicht mehr.

Ab Qual-Stufe 1 haben alle Bosse eine Chance, Mythics fallenzulassen, wenn ihr sie besiegt und eignen sich somit dafür, Uniques und Mythic Uniques gezielt zu farmen. Dazu ist es möglich, Mythics auch außerhalb von den Bossen als Loot-Drop zu erhalten – das ist aber sehr selten der Fall.

Ihr könnt das Mythic Unique Erbe der Verdammnis außerdem selbst beim Juwelenschmied eures Vertrauens in Diablo 4 herstellen. Dafür benötigt ihr allerdings zwei „Prächtige Funken“, Runen und 5.000 Gold. Beim Schmied könnt ihr euch aus zwei Funken ein zufälliges Mythic Unique craften. Woher ihr die Funken bekommt und was ihr damit alles herstellen könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Mythic Uniques damit