Sylvester Stallone wollte, dass Hulk Hogan ihn mit voller Kraft schlägt – Wrestler warnte erst, schlug dann zu

Die beiden traten im Film Rocky III gegeneinander an. Sylvester Stallone spielte Rocky Balboa, Hulk Hogan schlüpfte in die Rolle von Thunderlips.

Was war die Idee? Stallone steckte viele Schläge von Hogan weg, bis er auf die Idee kam, dass Hogan ihn so hart wie möglich schlagen sollte. Hogan erzählte, wie Stallone all die Schläge zuvor wegsteckte und dass die beiden sich gerade im Ring befanden, als die verrückte Idee aufkam.

