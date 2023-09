Regisseur von Deadpool 3 erklärt, warum er eine „Armee der nerdigsten Nerds“ für Wolverine brauchte

Deadpool 3 wird voraussichtlich in 2024 in den Kinosälen der Welt laufen. Neben Ryan Reynolds wird auch Hugh Jackman im Film vorkommen. Er wird in der Rolle des Wolverine zu sehen sein. Wie Regisseur Shawn Levy erzählt, hat sich das Team bei einem Detail von Wolverine besonders viel Mühe gegeben.

Um welches Detail geht es? Levy erklärt in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass das Kostüm von Wolverine eine ganz besondere Rolle spielen wird. Er erklärt, dass es zwei Dekaden gedauert habe, bis Wolverine zusammen mit Deadpool in einem Film zu sehen sei.

Außerdem wisse er nicht, ob das die letzte Chance sein wird, Wolverine in einem Film zu sehen.

Deshalb wollte sich das Team besonders viel Mühe geben, das ikonische gelbblaue Outfit so detailgetreu wie möglich auf der Leinwand wiederzugeben. Wolverine trugt das Kostüm, das nun im Film zu sehen sein wird, in den Comics und der Animationsserie aus den 90er-Jahren.

Auf ersten geleakten Bildern gab es bereits das Outfit zu sehen, das Wolverine in Deadpool 3 tragen wird. Bis auf die blaue Unterhose, die Wolverine normalerweise trägt, ist dem Team das Outfit augenscheinlich perfekt gelungen.

Das geleakte Bild könnt ihr euch beispielsweise auf dem Twitter- bzw. X-Account von DiscussingFilm ansehen:

Wie stellte das Team das akkurate Outfit sicher? Levy erklärt, dass „mehrere, mehrere, mehrere Anproben“ nötig waren, um das perfekte Outfit zu garantieren. Er sagt, dass diese Perfektion nur durch das Marvel-Team möglich gewesen sei:

Es hilft außerdem, dass ich den Film im MCU mache, so habe ich Zugang zu einer Armee der nerdigsten Nerds, die es für ein Marvel-Projekt gibt.

Er sagte außerdem, dass Reynolds wollte, dass sich der Film auf dem Boden geblieben anfühlen soll und nicht wie ein zusammengewürfelter Haufen. Anscheinend geht Reynolds den Film dieses Mal geerdeter an, denn für Deadpool 2 wollte er noch einen verrückten Plot durchboxen, bei dem es um einen roten Stuhl ging.

Deshalb sind viele Szenen an den gleichen Orten entstanden. Dadurch konnte erst das Foto von Wolverine-Darsteller Jackman geschossen und an die Öffentlichkeit gelangen. Doch Levy freut sich darüber, dass die Reaktion auf das Outfit „glücklichweise positiv ausfiel“.

Zuvor gab es Wolverine lediglich in einer gelöschten Szene aus The Wolverine (2013) in einem Comic-Kostüm zu sehen. In der Szene erhielt Wolverine ein hellbraunes Kostüm von Mariko Yashida als Abschiedsgeschenk.

In X-Men: Days of Future Past gab es beim Kampfanzug mehrere Anspielungen auf die Comic-Variante, allerdings nur in schwacher Form. Bei Deadpool 3 wird es wohl das erste Mal sein, dass sich Wolverines Kostüm so sehr an die Comic-Vorlage hält.

