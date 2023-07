„Das ist einfach das Dümmste, was es je gab“ – Ryan Reynolds schlug einen Plot vor, der sogar Deadpool 2 zu absurd war

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Doch so schnell lässt sich Reynolds nicht entmutigen und er pitcht eine weitere Idee. Deadpool baut im zweiten Teil mit X-Force ein eigenes Team auf. Begeistert denkt das Studio dabei an die Zusammenarbeit verschiedener Helden wie bei den Avengers.

Die gesamte Geschichte in Reynolds Pitch sollte sich darum drehen, wie Deadpool versucht, den großen roten Stuhl von The Voice zu stehlen. Doch das Studio lehnte die Idee vehement ab: „Das ist das Dümmste, was es je gab, also nein.“

In der The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vom 14. August 2018 offenbarte der Schauspieler die Pitches, die er dem Studio für Deadpool 2 machte.

