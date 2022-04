Overwatch 2 setzt auf Valorant-Modell, garantiert euch Beta-Zugang

Die PvP-Beta von Overwatch 2 beginnt. Ihr könnt garantiert teilnehmen, müsst dafür nur etwas Twitch schauen. Blizzard setzt also auf das Modell, was Riots Shooter Valorant schon vor Release zu einem riesigen Hit gemacht hat.

Viele Jahre herrschte Ruhe rund um Overwatch 2. Die Fans waren sauer, dass Blizzard das Original-Overwatch quasi unangetastet ließ, während im Hintergrund an dem Nachfolger gearbeitet wurde. Jetzt ist die Zeit des Wartens endlich vorbei, denn die PvP-Beta von Overwatch 2 soll beginnen, zumindest auf dem PC.

Allerdings werden nicht alle Interessierten direkt eine Möglichkeit bekommen, an der Beta teilzunehmen – dachte man zumindest. Denn Blizzard bringt einen Weg, garantiert in die Beta von Overwatch 2 zu kommen, wenn man sich das Spiel nur lange genug auf Twitch anschaut.

Wie kommt man garantiert in die Beta? Über Twitch-Drops wird es möglich sein, sich einen Zugang zur Beta zu verdienen. Dafür muss man zwischen dem 27. April um 19:00 Uhr und dem 28. April um 3:00 Uhr insgesamt 4 Stunden Streamern bei Zocken von Overwatch 2 zuschaut. Die Aktion hat also ein sehr begrenztes Zeitfenster, um sich einen Beta-Key zu sichern.

Beachtet, dass ihr dafür euren Twitch-Account mit dem Battle.net-Account verbunden haben und Twitch-Drops aktiviert haben müsst.

Einige der Streamer, denen ihr für den Zugang zuschauen könnt, sind:

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Streamer findet ihr auf der offiziellen Webseite von Overwatch 2.

Sobald ihr die 4 Stunden angesammelt habt, erhaltet ihr über die Drops einen garantierten Zugang zur PvP-Beta von Overwatch 2.

Das Modell dürfte einigen Shooter-Fans bereits bekannt vorkommen, denn auch Valorant – das viele als Konkurrenz zu Overwatch sehen – verteilte seine Beta-Zugänge damals über Twitch-Drops.

Overwatch 2: Seht hier die neue Heldin Sojourn im actionreichen Gameplay-Trailer

Warum macht Blizzard das? Der Nutzen von diesem Vorgehen dürfte auf der Hand liegen. Wer Beta-Zugang zu Overwatch 2 haben will, der muss auf Twitch Inhalte zu Overwatch 2 konsumieren. Das wiederum sorgt dafür, dass Overwatch 2 in der Twitch-Rangliste weiter nach oben klettert und noch mehr Spieler auf den Shooter aufmerksam macht, die dann womöglich ebenfalls Interesse an der Beta bekommen.

Das ist relativ viel Aufmerksamkeit für einen vergleichsweise geringen Aufwand. Gleichzeitig ist es natürlich eine schöne Sache, sich einen garantierten Beta-Zugang sichern zu können.

Auf welchen Plattformen ist die Beta? Vorerst nur auf dem PC. Später soll es zwar auch Beta-Tests auf den Konsolen geben, doch vorerst ist das nicht geplant. Wer also zeitnah Overwatch 2 antesten will, sollte sich mit der PC-Version anfreunden.

Was ist neu in Overwatch 2? Mit Overwatch 2 übernimmt Blizzard ein paar ziemlich einschneidende Änderungen in Bezug auf Gameplay und Format. So werden die Team-Größen von 6 Spieler auf 5 Spieler geschrumpft, was bei der Ankündigung viele Profi-Tanks aufschreien ließ. Die Rolle jedes einzelnen Spielers im Team wird also noch wichtiger als zuvor.

Auch bekommen viele Helden grundlegende Überarbeitungen spendiert, wechseln teilweise ihre Rollen oder bekommen angepasste Fähigkeiten.

Werdet ihr die Streams schauen, um in die Beta von Overwatch 2 zu kommen? Oder wartet ihr lieber auf das fertige Spiel?

Generell hat Blizzard bereits mehr Pläne für Twitch und verteilt auch Boni in anderen Spielen.