Die Overwatch League ist tot, auch wenn es noch keiner richtig ausspricht

Die Overwatch League steht vor dem Ende. Die Caster brechen in Tränen aus, als sie ihren Abschied verkünden. Wie geht’s weiter?

Die Overwatch League sollte den eSport revolutionieren – und für einen kurzen Augenblick sah es auch so aus, als könne das gelingen. Doch rasch wurde klar, dass die Erwartungen der Fans, Teams und Investoren nicht zu halten waren. Ein großes „Franchise-Modell“, wie etwa bei anderen Sportarten, hat einfach nicht funktioniert. Jetzt steht die Liga vor dem endgültigen Aus – und die Caster geben einen herzzerreißenden Abschied von ihrer Zeit mit Overwatch 2.

Das einzige, was alle an Overwatch 2 mochten – der Kiriko-Trailer:

Was passiert mit der Overwatch League? Bereits vor einigen Monaten hatte man verraten, dass es der Overwatch League nicht gut geht. Die Zuschauerzahlen sind eingebrochen und das allgemeine Interesse daran ist nicht mehr so groß wie zum Start vor knapp 6 Jahren.

Nach dem Abschluss der aktuellen Saison – was vor einigen Tagen der Fall war – dürfen die Teams jetzt abstimmen, wie es weitergehen soll. Zwar besteht die Möglichkeit, dass die Liga in dieser oder einer anderen Form weiter existiert, aber wenn ein Team aussteigen will, dann gibt es dafür einen Anreiz von 6 Millionen Dollar. Bevor Team-Besitzer also noch mehr Geld in eine gescheiterte Liga stecken, werden sie wohl eher aussteigen und ihre Verluste begrenzen.

Auch wenn die Overwatch League offiziell noch nicht beerdigt ist, kann man beim Betrachten des Abschieds der Caster zu gar keinem anderen Schluss kommen.

So verabschieden sich die Caster: Nach dem finalen Spiel der aktuellen Saison haben sich die Caster der Overwatch League auf der Bühne versammelt. Unter der Leitung von Soe Gschwind gab es eine kleine Rede zum Abschluss. Sie bedankt sich bei allen Teams, allen Kollegen und den Fans für die tolle Zeit sowie das, was man hier in 6 Jahren aufgebaut und erlebt habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Gegen Ende der Rede fällt Gschwind das Reden deutlich schwer, ihre Stimme überschlägt sich und sie muss sichtlich die Tränen zurückhalten. Auch die anderen Caster vergießen die eine oder andere Träne und scheinen gerührt zu sein – oder traurig darüber, dass diese Zeit nun endet.

Was sagt die Overwatch League? Zumindest der X-Account (ehemals Twitter) der Overwatch League zeigt sich zuversichtlich. Sie haben ein Statement veröffentlicht, das erahnen lässt, dass es zumindest in irgendeiner Form weitergeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Man sei dabei, die „Details zu finalisieren“ und will dann darüber sprechen. Es wäre gut möglich, dass das während der BlizzCon 2023 im November geschieht.

Habt ihr die Overwatch League verfolgt? Oder hat euch das nie so richtig abgeholt?