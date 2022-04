Overwatch 2: Twitch Drops verschenken heute garantierten Beta-Zugang – Aber ihr müsst pünktlich sein

In dem neuen Teil von Overwatch hat sich einiges verändert. Helden bekamen Reworks, Fähigkeiten funktionieren anders, an der Balance wurden einige Stellschrauben gedreht. Wir haben uns umgeschaut und geguckt, welche Teilnehmer gerade besonders gut funktionieren und warum ihr sie spielen solltet.

So verdient ihr den Zugang: Für den garantierten Zugang müsst ihr ab dem 27. April um 19:00 Uhr insgesamt vier Stunden einen der ausgesuchten Twitch-Streams schauen. Ihr habt dafür bis 03:00 Uhr am Donnerstag, den 28. April, Zeit. Innerhalb dieser acht Stunden gibt es den garantierten Zugang, danach nicht mehr.

So könnt ihr noch an der Beta teilnehmen, obwohl ihr keine E-Mail von Blizzard erhalten habt.

